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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por un fuerte temporal que afectará a la provincia de Corrientes. Según las proyecciones, se prevé lluvias intensas y un viento zonda con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.
El organismo anticipó la llevada de tormentas que afectarán la provincia durante 48 horas: este viernes 28 de agosto y sábado 29.
Cómo estará el clima en Corrientes, este viernes 28 y sábado 29 de agosto
El SMN advirtió por un temporal con tormentas que afectarán a la provincia durante 48 horas. Además, se prevén fuertes ráfagas de viento que se sumarán a las lluvias.
En cuanto al clima, se registrará una suba de temperatura con máximas que alcanzarán los 26°; mientras que la mínima será de 19°.
Temporal en Catamarca: cómo estará el clima el sábado 29 de agosto
Según el pronóstico, se emitió una alerta amarilla y naranja que afectará a la provincia de Catamarca, especialmente en la zona de la cordillera.
Se registrarán vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h.
Las zonas afectadas serán:
- Antofagasta de la Sierra
- Belén
- Cafayate
- San Carlos
- Tinogasta
- Santa María
- Tafí del Valle
Cómo estará el clima en Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo continuará parcialmente nublado durante el fin de semana de sábado 29 y domingo 30 de agosto.
En cuanto a la temperatura, la máxima será de 19°, mientras que la mínima será de 8°.