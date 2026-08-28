Durante casi 3 décadas, un terreno del noroeste de Costa Rica había sufrido las consecuencias de la actividad ganadera. La vegetación había desaparecido en buena parte de la superficie y el suelo estaba fuertemente degradado.

Entonces, dos investigadores tuvieron una idea que parecía insólita: cubrir una parte del terreno con residuos de naranja.

Entre 1997 y 1998, miles de toneladas de cáscaras y pulpa fueron trasladadas hasta el lugar, lo que desembocó años después en un milagro de la naturaleza.

El extraño plan que comenzó con miles de toneladas de naranja

Los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs buscaban alternativas para recuperar sectores deteriorados del Área de Conservación Guanacaste.

La oportunidad apareció a través de una empresa dedicada a producir jugo de naranja, que generaba grandes cantidades de residuos orgánicos.

Arrojaron 12.000 toneladas de cáscaras de naranja en un terreno seco. 16 años después ocurrió un milagro inesperado de la naturaleza. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El acuerdo permitió llevar esos desechos hasta una zona específica del área protegida. La escala del experimento fue enorme:

12.000 toneladas de cáscaras y pulpa.

Cerca de 1.000 camiones para trasladarlas.

Unas tres hectáreas de terreno.

Una superficie que había quedado severamente degradada.

La idea era aprovechar la materia orgánica para modificar las condiciones del suelo y favorecer la recuperación de la vegetación.

Una denuncia hizo que todo quedara frenado

El experimento tuvo un giro inesperado poco después de que los residuos fueran depositados.

Una empresa competidora, TicoFruit, presentó una denuncia contra la iniciativa y el proyecto quedó paralizado.

Sin embargo, las 12.000 toneladas ya estaban en ese lugar y mientras el conflicto avanzaba, comenzó otro proceso que no necesitaba de la participación del hombre: la descomposición natural de los residuos.

¿Con qué escenario se encontraron 16 años después?

Pasó más de una década antes de que los expertos pudieran regresar para comprobar qué había sucedido. La escena que encontraron fue muy diferente a la de finales de los años 90.

En el lugar donde habían sido depositadas las cáscaras había crecido un bosque tropical frondoso. La vegetación había avanzado sobre una superficie que anteriormente se encontraba profundamente degradada.

La diferencia no era solamente visual. El suelo también presentaba mejores condiciones y una mayor disponibilidad de nutrientes.

Qué cambió en el terreno después del experimento

El resultado fue analizado posteriormente mediante una investigación científica que permitió comparar la zona tratada con otra cercana que no había recibido los residuos.

Los principales cambios registrados fueron:

Más del 176% de aumento en la biomasa forestal.

Mayor presencia de nutrientes en el suelo .

Incremento del carbono almacenado .

Mayor desarrollo de la cobertura vegetal.

Recuperación de especies de plantas nativas.

El estudio permitió dimensionar cuánto había cambiado el ecosistema después de aquellos años.

Por qué las cáscaras de naranja ayudaron al bosque

La clave estaba en algo muy simple: las toneladas de residuos se fueron descomponiendo.

Las cáscaras y la pulpa incorporaron materia orgánica al terreno y aportaron nutrientes a un suelo que había sufrido años de degradación.

Con el paso del tiempo, esas nuevas condiciones favorecieron el crecimiento de plantas y permitieron que el proceso de recuperación avanzara.

Lo que inicialmente podía parecer una forma extraña de deshacerse de residuos terminó funcionando como una intervención capaz de favorecer la restauración de un ecosistema.