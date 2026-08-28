En la actualidad, el queso cottage, un lácteo coagulado que tomó protagonismo en los años setenta, observa un notable renacimiento gracias a sus sobresalientes propiedades nutricionales.

El queso cottage se elabora con leche de vaca sin someterse a procesos de deshidratación ni maduración, por lo que presenta una textura cremosa, suave y fresca, lo que lo convierte en una opción versátil para distintas recetas, incluso para aquellas de carácter dulce.

A diferencia de la ricota, otro integrante de la familia de quesos ácidos coagulados, el queso cottage obtiene su coagulación de forma natural mediante bacterias lácticas, confiriéndole propiedades únicas.

¿Qué beneficios tiene el queso cottage?

El queso cottage se presenta como una alternativa valiosa para aquellos que buscan una fuente de proteínas baja en calorías, desafiando la percepción convencional.

Una porción de 100 gramos de este queso contiene aproximadamente 100 calorías, frente a la ricota que suma cerca de 190 calorías en la misma cantidad y al yogur griego que ofrece casi 160 calorías en una porción de 150 gramos.

Julia Zumpano, nutricionista de la Clínica Cleveland en Estados Unidos, subrayó que el queso cottage se distingue por su contenido de una vitamina que favorece el crecimiento celular y la producción de energía, además de ser una fuente de fósforo, elemento crítico para la salud dental y ósea.

Gracias a su notable contenido de calcio, el queso cottage se presenta como una opción nutritiva y sabrosa que puede ser incorporada efectivamente en una dieta equilibrada.

¿Qué beneficios tiene el queso cottage?

Todos los beneficios del queso cottage

El queso cottage, con un contenido calórico reducido por porción, se posiciona como un aliado perfecto para quienes persiguen la disminución de peso. Su aporte proteico prolonga la sensación de saciedad, disminuyendo la necesidad de consumir aperitivos entre comidas.

Además, las proteínas de absorción lenta del queso cottage resultan esenciales para el crecimiento muscular. Este lácteo, con una combinación óptima de caseína (80%) y suero de leche (20%), no solo favorece la generación de masa muscular, sino que también previene su pérdida.

Por otro lado, el magnesio que se encuentra en el queso cottage es fundamental para el control de los niveles de glucosa en la sangre, evitando la resistencia a la insulina. Este queso se destaca como una opción inteligente para aquellos que sufren de esta condición, según la Asociación Americana de Diabetes.

El queso cottage se distingue como una fuente esencial de selenio, un antioxidante superior a las vitaminas A, C y E. Este nutriente no solo contribuye al sistema inmune y hormonal, sino que también juega un papel vital en el funcionamiento óptimo del organismo.

El queso cottage es uno de los lácteos más nutritivos del mercado. Fuente: Shutterstock.

Queso cottage: el preferido de atletas y amantes del fitness

El reciente auge del queso cottage también se debe a su popularidad en el ámbito deportivo, donde muchos atletas y entusiastas del fitness lo eligen como un componente clave en sus dietas. Este lácteo se suma a recetas de batidos y bowls, resaltando su versatilidad y nutritivo perfil, lo que lo convierte en un aliado para el entrenamiento y la recuperación muscular.

Además, a medida que crece el interés por los hábitos alimenticios saludables, el queso cottage se posiciona como una opción preferida en la alimentación consciente. Su bajo contenido de grasas y su capacidad para adaptarse a diferentes platos lo hace atractivo para aquellos que buscan mejorar su alimentación sin sacrificar el sabor.

Las variadas vitaminas del complejo B, que se encuentran en el queso cottage, son esenciales para el metabolismo, el desarrollo cerebral y la regulación del colesterol. Desde la B12 hasta la B3, cada vitamina ejerce una función específica en la salud integral del cuerpo.