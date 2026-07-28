Una nueva estrategia de la defensa de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por asesinar a su novio Fernando Pastorizzo, podría hacer que la Justicia revise la sentencia y reduzca el tiempo que pasará en la carcel.

El pasado jueves, su abogado Eduardo Gerard presentó un recurso extraordinario frente al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para que se elimine de la condena un agravante que extiende la pena.

¿Reducen la condena de Nahir Galarza?

La defensa de una de las presas más famosas de lo últimos años aseguró que “ella reconoce el homicidio y su responsabilidad ”. Sin embargo, consideraron que se debía eliminar de la causa el agravante por el vínculo.

Según el abogado de Nahir, no existía una relación de pareja con Fernando, en los términos que exige la ley para determinarlo como un agravante.

Así lo especificaron en el Tribunal, en base al amparo del artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos que habilita la revisión de las sentencias en casos excepcionales.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo

¿Cuáles son los motivos para reducirle la pena a Nahir Galarza?

Por un lado, Gerard asegura que la pericia informática llevada adelante por Gabriela Laiño carece de validad, dado que ella no contaba con un título habilitante para desempeñarse como périto.

Ese informe analizaba los mensajes e intercambios por redes sociales entre Nahir y Fernando, una de las principales pruebas para determinar la existencia de una relación amorosa entre ellos.

Además, aseguran que la Justicia no analizó el vínculo entre ambos desde una perspectiva de género y que se dio por acentada la relación de pareja solo porque mantenían relaciones sexuales, pero no otras condiciones que constatarían su vínculo afectivo.

De tenerse en cuenta estos puntos, se estima que se pueda realizar una audiencia antes de fin de año y que una resolución llegue recién durante 2027.

Vale destacar que en las últimas apariciones públicas, la homicida insistió en reafirmar que ellos no mantenían una relación de pareja, consciente de que de eliminarse este agravante, podría salir antes de prisión.