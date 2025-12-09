En esta noticia

El martes 23 de diciembre vuelve La Noche de los Shoppings, una jornada especial con descuentos, promociones y actividades pensadas para quienes buscan aprovechar las últimas horas antes de Navidad. La propuesta se destaca por los horarios extendidos y beneficios exclusivos en los principales centros comerciales del país.

Aunque todavía no se difundieron las promociones oficiales, se espera que haya rebajas de hasta el 50%, shows en vivo, sorteos y experiencias únicas para toda la familia.

¿Hasta qué hora abrirán los shoppings en La Noche de los Shoppings 2025?

En la edición anterior, los shoppings extendieron su horario hasta las 04:00, permitiendo a los consumidores realizar sus compras navideñas con más comodidad.

Los shoppings de Buenos Aires que se sumarán a esta noche especial son:

  • Abasto Shopping
  • Alto Palermo
  • Alto Avellaneda
  • DOT Baires Shopping
  • Patio Bullrich
  • Alcorta Shopping
  • Distrito Arcos
  • Soleil Premium Outlet

¿Qué descuentos y beneficios se esperan?

La edición 2024 brindó beneficios que variaron según el rango horario:

  • De 19 a 22: 20% de descuento
  • De 22 a 00: 25% de descuento
  • De 00 a 02: 30% de descuento
  • De 02 a 04: hasta un 50% de descuento en locales seleccionados

Además, muchos comercios ofrecieron a sus clientes beneficios especiales como cuotas sin interés, devoluciones y regalos.

Fuente: ShutterstockShutterstock

Llega la Navidad a los shoppings de Buenos Aires: ¿qué actividades habrá?

Durante todo diciembre, los shoppings del Grupo IRSA suman propuestas para disfrutar en familia:

  • Abasto shopping: desde el 6 de diciembre hay conciertos, talleres navideños y shows. Además, Papá Noel recibirá a las familias del 8 al 23 de diciembre, con una foto impresa gratuita por grupo.
  • Alcorta: el 11 de diciembre habrá una jornada con horarios extendidos que se sumará a la noche del martes 23. También ofrece talleres de cuentacuentos todos los jueves.
  • Alto Avellaneda: los niños se podrán sacar fotos con Papá Noel hasta el 24 de diciembre, con horarios extendidos según el día.
  • Alto Palermo: ofrecerá un espacio de envoltorio y lettering para personalizar regalos, junto con juegos, intervenciones artísticas y fotos con Papá Noel desde el 8 de diciembre.
  • Distrito Arcos: los espacios de fotos estarán disponibles hasta el 23 de diciembre. Además, del 19 al 21 habrá un muro de regalos con sorpresas para los visitantes.
  • DOT Baires Shopping: presentará una propuesta llamada “Una Navidad cargada de tecnología”, con IA para fotos, chatbot con Papá Noel, juegos cinéticos y armado de árbol junto a MODO.
  • Patio Bullrich: el 17 de diciembre habrá una jornada con horarios extendidos que se sumará a la noche del martes 23. Además, quienes carguen tickets en APPA podrán participar del sorteo del Calendario de Adviento.
  • Soleil Premium Outfit: ofrecerá talleres infantiles y presencia de Papá Noel desde el 20 de diciembre.