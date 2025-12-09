El martes 23 de diciembre vuelve La Noche de los Shoppings, una jornada especial con descuentos, promociones y actividades pensadas para quienes buscan aprovechar las últimas horas antes de Navidad. La propuesta se destaca por los horarios extendidos y beneficios exclusivos en los principales centros comerciales del país.

Aunque todavía no se difundieron las promociones oficiales, se espera que haya rebajas de hasta el 50%, shows en vivo, sorteos y experiencias únicas para toda la familia.

¿Hasta qué hora abrirán los shoppings en La Noche de los Shoppings 2025?

En la edición anterior, los shoppings extendieron su horario hasta las 04:00, permitiendo a los consumidores realizar sus compras navideñas con más comodidad.

Los shoppings de Buenos Aires que se sumarán a esta noche especial son:

Abasto Shopping

Alto Palermo

Alto Avellaneda

DOT Baires Shopping

Patio Bullrich

Alcorta Shopping

Distrito Arcos

Soleil Premium Outlet

¿Qué descuentos y beneficios se esperan?

La edición 2024 brindó beneficios que variaron según el rango horario:

De 19 a 22 : 20% de descuento

De 22 a 00 : 25% de descuento

De 00 a 02 : 30% de descuento

De 02 a 04: hasta un 50% de descuento en locales seleccionados

Además, muchos comercios ofrecieron a sus clientes beneficios especiales como cuotas sin interés, devoluciones y regalos .

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Llega la Navidad a los shoppings de Buenos Aires: ¿qué actividades habrá?

Durante todo diciembre, los shoppings del Grupo IRSA suman propuestas para disfrutar en familia: