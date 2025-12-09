El Banco Provincia dio grandes noticias para los clientes que utilicen la billetera virtual Cuenta DNI. En el marco de las fiestas y Navidad, lanzaron nuevos reintegros y aumentaron el tope para el descuento en carnicerías.

Nuevo descuento en carnicerías para Navidad

La entidad financiera renovó la promoción en carnicerías, granjas y pescaderías. Contempla la devolución del 35% con un tope máximo de $ 7.000 por persona y por cuenta. Es decir que para sacarle el máximo provecho se deben realizar compras por $ 20.000 el sábado 20 de diciembre.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre

El Banco Provincia sumó nuevos reintegros para el mes festivo:

Lunes

Los lunes se tendrá descuento de 20% con tope de devolución de $ 8.000 en todas las sucursales de los supermercados Día. La promoción estará vigente todo el mes.

Martes y miércoles:

Los martes y miércoles serán calves para los clientes del Banco Provincia que residan en el interior. Podrán acceder a una devolución de 15% con máximo de $ 6.000 en los siguientes supermercados:

Autoservicio 228

Autoservicio Don Luis

Distribuidora LAC Tres

La Amistad

Red Minicosto

Sabor Criollo

Supermercado Caseros

Supermercado San Lorenzo

Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII)

Super Güemes

Super Sofía

Beneficios en mayoristas y cadenas nacionales

La billetera virtual ofrece rebajas en cadenas mayoristas. Quienes compren en Nini los martes tendrán un 15% con tope de $ 20.000 por persona y por día.

En Vital, la promoción será del 20% los martes y domingo con tope de $ 10.000. En Carrefour, se puede comprar todos los miércoles con 10% de descuento sin tope en todas las sucursales.

Toledo y Chango Más

Las cadenas Toledo y Chango Más también participarán de un diciembre con descuentos. En caso de Toledo, quienes tengan Cuenta DNI podrán comprar con 20% los miércoles, sábados y domingos sin tope. En Chango Más, el beneficio es de 15% los jueves, viernes y sábado sin tope de reintegro.

Uno por uno, todos los descuentos de la Cuenta DNI en diciembre: