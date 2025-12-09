En esta noticia
El Banco Provincia dio grandes noticias para los clientes que utilicen la billetera virtual Cuenta DNI. En el marco de las fiestas y Navidad, lanzaron nuevos reintegros y aumentaron el tope para el descuento en carnicerías.
Nuevo descuento en carnicerías para Navidad
La entidad financiera renovó la promoción en carnicerías, granjas y pescaderías. Contempla la devolución del 35% con un tope máximo de $ 7.000 por persona y por cuenta. Es decir que para sacarle el máximo provecho se deben realizar compras por $ 20.000 el sábado 20 de diciembre.
Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre
El Banco Provincia sumó nuevos reintegros para el mes festivo:
Lunes
Los lunes se tendrá descuento de 20% con tope de devolución de $ 8.000 en todas las sucursales de los supermercados Día. La promoción estará vigente todo el mes.
Martes y miércoles:
Los martes y miércoles serán calves para los clientes del Banco Provincia que residan en el interior. Podrán acceder a una devolución de 15% con máximo de $ 6.000 en los siguientes supermercados:
- Autoservicio 228
- Autoservicio Don Luis
- Distribuidora LAC Tres
- La Amistad
- Red Minicosto
- Sabor Criollo
- Supermercado Caseros
- Supermercado San Lorenzo
- Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII)
- Super Güemes
- Super Sofía
Beneficios en mayoristas y cadenas nacionales
La billetera virtual ofrece rebajas en cadenas mayoristas. Quienes compren en Nini los martes tendrán un 15% con tope de $ 20.000 por persona y por día.
En Vital, la promoción será del 20% los martes y domingo con tope de $ 10.000. En Carrefour, se puede comprar todos los miércoles con 10% de descuento sin tope en todas las sucursales.
Toledo y Chango Más
Las cadenas Toledo y Chango Más también participarán de un diciembre con descuentos. En caso de Toledo, quienes tengan Cuenta DNI podrán comprar con 20% los miércoles, sábados y domingos sin tope. En Chango Más, el beneficio es de 15% los jueves, viernes y sábado sin tope de reintegro.
Uno por uno, todos los descuentos de la Cuenta DNI en diciembre:
- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20, tope $7.000 por persona.
- Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años): 30% de descuento el 13 y 14 de diciembre, tope $8.000 por persona.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, tope $4.000 por viernes.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, tope $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, tope $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin tope.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope.
- Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas vinculadas.