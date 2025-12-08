Banco Provincia lanzó nuevas promociones navideñas para los usuarios de Cuenta DNI, con rebajas de hasta el 40% y cupones exclusivos para las compras de diciembre.

Con el objetivo de impulsar el consumo de fin de año y acompañar al comercio local, la entidad sumó beneficios adicionales que se integran a los descuentos tradicionales de la billetera digital.

Estas ofertas forman parte del esquema estacional que regirá entre diciembre y febrero e incluyen rebajas en comercios de cercanía, supermercados, actividades culturales y el programa MeSumoNavidad, que permitirá acceder a vouchers especiales acumulables con otros beneficios.

¿Qué descuentos navideños ofrece Banco Provincia con Cuenta DNI?

El banco anunció una renovación de promociones para facilitar las compras de fin de año. Entre ellas, se destaca MeSumoNavidad, que habilita el canje de vouchers del 20%, 30% y 40%, cada uno cuenta con sus propios topes de reintegro.

Los cupones pueden canjearse del 1 al 10 de cada mes y utilizarse del 15 al 30, lo que permite planificar las compras navideñas con más tiempo. Además, podrán emplearse en cualquier comercio que opere con QR de Cuenta DNI y son acumulables con las promociones vigentes de la aplicación.

¿Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI para Navidad?

Para acceder a los beneficios es necesario:

Tener Cuenta DNI activa y validada.

Canjear los cupones en la app entre el 1 y el 10 del mes.

Realizar las compras del 15 al 30 en comercios que acepten pago con QR Cuenta DNI.

Combinar los vouchers con los descuentos tradicionales para maximizar el ahorro.

¿Qué beneficios estarán disponibles en diciembre 2025?

Durante diciembre, los usuarios podrán acceder a:

Descuentos en comercios de cercanía, de miércoles a domingo.

Ahorro mensual en supermercados.

Promociones en actividades culturales y turísticas.

MeSumoNavidad, con vouchers del 20%, 30% y 40% acumulables.

Fuente: Shutterstock J Mour

¿Qué promociones tendrá Cuenta DNI en enero 2026?

En enero, los beneficios continuarán y se ampliarán especialmente en zonas turísticas de la provincia de Buenos Aires, con: