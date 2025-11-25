Después de casi treinta años, el histórico complejo Village Rosario, que fue ícono del entretenimiento en los años 2000, se prepara para una transformación total. El predio dejará atrás su formato tradicional para convertirse en un centro comercial de lujo con propuestas innovadoras y espacios abiertos.

El objetivo del proyecto es reconvertir el espacio en un shopping a cielo abierto que combine locales comerciales, patios al aire libre, áreas deportivas y torres residenciales.

¿Cómo será el nuevo mega shopping en Rosario?

El plan contempla la remodelación de los 6000 metros cuadrados del edificio actual sin demolerlo, incorporando marcas reconocidas, propuestas gastronómicas y espacios de entretenimiento.

En paralelo, se avanza con la apertura de un gimnasio de la cadena Training Center, que ocupará el espacio donde antes estaba la librería Cúspide, y una terraza deportiva con canchas de fútbol y tenis.

La desarrolladora MSR Inversiones lidera la iniciativa y prevé la construcción de tres torres residenciales: una de 15 pisos y dos de 8, que sumarán más de 250 unidades habitacionales.

¿Cuándo comenzarán las obras?

Por el momento, la prioridad es reactivar los locales comerciales del complejo, donde ya funciona un supermercado y las salas de cine bajo la marca Cinépolis.

Si bien el proyecto completo incluye viviendas y áreas deportivas, los desarrolladores reconocen que las condiciones macroeconómicas actuales no permiten iniciar esa etapa en el corto plazo.

La historia de un shopping que cambió el entretenimiento en la ciudad

Cuando abrió sus puertas en 1998, el Village Rosario revolucionó la forma de disfrutar el cine y el ocio en la ciudad. Con 13 salas de cine, juegos electrónicos, bowling, librería y una variada oferta gastronómica, se convirtió en el epicentro del entretenimiento en el oeste rosarino.

Durante los años 2000, el complejo vivió su época dorada, pero el avance de los grandes shoppings, el auge del streaming y los problemas de inseguridad fueron debilitando su atractivo.

Promociones y descuentos de Cinépolis en México. Fuente: archivo

A pesar de incorporar salas 3D en 2010 y la primera sala 4D en 2016, el Village no logró recuperar su esplendor. Hoy, bajo la marca Cinépolis, mantiene las funciones de cine, pero gran parte de los locales permanecen vacíos.