Tras 33 años de historia, el centro comercial más antiguo de Mendoza se reinventa para convertirse en un mega shopping con más de 180 locales.

En el último trimestre del año, el Mendoza Shopping anunció una ampliación comercial con la apertura de nuevos locales en el rubro gastronómico, beauty, calzado, indumentaria deportiva y urbana, autos y deco.

Las marcas que desembarcan en el Mendoza Shopping

Durante los meses de cierre de 2025, el centro comercial consolidó su estrategia con aperturas de marcas como Kentucky, Yagmour, Under Armour y 47 Street. En los próximos meses se sumarán:

Lucciano’s : la heladería premium nacida en Mar del Plata, reconocida por sus sabores clásicos y creaciones gourmet como cheesecake de pistacho y chocolate Dubai.

Oh! Tea : primer local de bubble tea en el interior del país, con tés exóticos, perlas de tapioca y opciones de pastelería.

Burgame : un espacio de más de 400 m² que fusiona gastronomía y videojuegos, con smash burgers, simuladores de Fórmula 1 y realidad virtual.

Bendito Rufián : cafetería y cocina para compartir, ideal para encuentros y cócteles.

Chuna : deco, bazar y regalos, con productos icónicos como la Chaulata y accesorios para el hogar.

Yacopini Motors: concesionario oficial Chevrolet, que ofrece planes de ahorro y beneficios exclusivos.

Portada Oficial - 2

Un shopping pet friendly

El Mendoza Shopping también anunció que será pet friendly, permitiendo el ingreso de perros y gatos (una mascota por adulto), siempre con correa y respetando las normas de convivencia publicadas en su sitio oficial.

¿Cuándo abrirán los nuevos locales?

Las aperturas se concretarán entre diciembre y el primer trimestre de 2026, en la planta alta y baja del centro comercial. Con estas incorporaciones, el Mendoza Shopping busca ofrecer una experiencia renovada que combine compras, gastronomía y entretenimiento en un solo lugar.