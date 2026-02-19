Madrid está a punto de estrenar el centro comercial más grande de la ciudad: Valdebebas Shopping. Este megacomplejo se convertirá en el nuevo referente de compras, ocio y gastronomía en la capital. Además, superará en dimensiones a otros grandes como Xanadú o Plenilunio. Con una ubicación estratégica en el norte madrileño, promete revolucionar la experiencia de shopping en la zona. El nuevo Valdebebas Shopping se encuentra en el barrio de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, al norte de Madrid. Su posición es privilegiada: muy cerca de IFEMA, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Esta localización lo hace fácilmente accesible tanto para residentes como para visitantes y turistas. Además, el diseño corre a cargo del estudio Chapman Taylor, que prioriza la arquitectura moderna, la sostenibilidad y la integración urbana con prioridad peatonal. Por tal motivo, contará con estas comodidades: Aunque la fecha exacta de inauguración aún no está 100% confirmada oficialmente, las obras avanzan a buen ritmo. Si bien se preveía que abra para 2026, hubo retrasos ante la magnitud del proyecto y trámites administrativos pendientes, por lo que se extendería hasta 2027. Mientras tanto, el proyecto, impulsado por General de Galerías Comerciales (del empresario Tomás Olivo), supera los 500 millones de euros de inversión. Asimismo, se espera que genere más de 9000 empleos directos e indirectos, convirtiéndose en un motor económico importante para la zona norte de Madrid.