Con las tasas de interés congeladas y el dólar con el mismo precio hace casi un año, los ahorristas buscan alternativas de inversión. En esta línea, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el detalle de los rendimientos vigentes para los depósitos a plazos fijo a 30 días. La información comparativa de este miércoles 13 de mayo muestra variaciones entre las distintas instituciones y permite evaluar cuánto puede recibir un titular de cuenta por cada millón de pesos invertido. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible: Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita comparar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses. En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas. En Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de inversión, pero las más frecuentes son los plazo fijo tradicionales a 30 días. Otra opción que se volvió muy popular es la ganancia diaria que otorgan algunas billeteras virtuales o entidades financieras que se conoce como cuenta remunerada y da liquidez inmediata. Sin embargo, hay una opción que se ajusta en base a la variación mensual de precios y se trata del plazo fijo UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). Esta opción también se volvió popular en períodos de alta inflación o con tasas de interés bajas, así como cuando los mercados presentan cierta inestabilidad. Esta herramienta ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Para calcular el rendimiento de un plazo fijo UVA, hay que ver la inflación mes a mes y compararla con las tasas vigentes, aunque uno da liquidez cada 30 días y otro cada 90 o más. La inflación total del último semestre fue 18,25% muy similar a la TNA promedio de plazo fijo, pero es importante diferenciar de la TEA y tener en cuenta que los pesos quedan sin poder operarlos.