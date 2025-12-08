La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional para el martes 9. El sindicato se movilizará al Congreso de la Nación en rechazo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y para exigir una reapertura inmediata de las paritarias para recomponer los salarios.

Paro nacional: qué exige ATE

El gremio confirmó mediante su página oficial la medida de fuerza para el martes. Los trabajadores de la administración pública exigen la reapertura urgente de paritarias para la recomposición salarial. Además, se manifestarán en contra del “intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales”.

Uno de los ejes principales del paro es el rechazo de la “reforma laboral regresiva del Gobierno”. “Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

La medida fue votada por unanimidad en su Confederal realizado en San Luis el pasado 27 de noviembre. Ahora, la convocatorio podría coincidir con la presentación de la reforma laboral en el Congreso. Cada provincia definirá las modalidades de protesta. En caso de la Ciudad de Buenos Aires, se dispondrá el retiro de los lugares de trabajo a partir de las 10:30.

Punto por punto, el reclamo de ATE

"Cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas", explicó Aguiar.

A su vez, el dirigente gremial dijo que “están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico”.

A través de su comunicado, explicaron que “repudian cualquier intento de discutir una reforma laboral sin la participación genuina de los trabajadores. Salimos a las calles para demandar”: