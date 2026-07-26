Los amantes de lo dulce tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de una propuesta imperdible durante el próximo fin de semana largo de agosto. Se trata de ChocoGesell, la Fiesta del Chocolate de Villa Gesell, un evento que reúne sabores, gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia.

La celebración se realizará durante el fin de semana largo del 17 de agosto en el Bosque Fundacional de Villa Gesell, ubicado en Alameda 202 y Avenida Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

La fiesta nació en 1996 por iniciativa de la Municipalidad de Villa Gesell, con el objetivo de impulsar el turismo durante la temporada baja y reunir a empresas vinculadas a la producción de chocolate, repostería y productos afines.

Con el paso de los años, ChocoGesell se convirtió en uno de los eventos gastronómicos más esperados de la ciudad, combinando la tradición chocolatera con propuestas culturales y recreativas para visitantes de todas las edades.

ChocoGesell: actividades para toda la familia

Durante las jornadas del evento, los visitantes podrán disfrutar de demostraciones gastronómicas gratuitas a cargo de expositores, clases magistrales de pasteleros y maestros chocolateros, además de sorteos y concursos.

Los más chicos tendrán su propio espacio con juegos de plaza e inflables, mientras que las familias podrán recorrer el Bosque Fundacional y conocer la historia y la cultura de la reserva forestal de Villa Gesell.

Además, la fiesta contará con la presencia de artesanos geselinos y emprendedores locales, quienes ofrecerán sus productos y trabajos. También habrá shows de artistas locales e invitados que completarán la propuesta.

Llega Chocogesell, la Fiesta Nacional del Chocolate.

Como una de las novedades de las últimas ediciones, se destaca el Patio Cervecero, un espacio donde los sabores salados toman protagonismo y acompañan la oferta dulce del evento.

Programa de actividades de ChocoGesell

Entre las propuestas confirmadas para esta edición se encuentran:

Apertura del predio y puestos gastronómicos.

Inauguración oficial de la fiesta.

Demostraciones y clases magistrales de pastelería y chocolatería.

Espectáculos infantiles y musicales en el escenario mayor y dentro de la carpa principal.

Sorteos para los visitantes.

Concurso a la mejor pieza de chocolate y al mejor postre.

Entrega de premios y reconocimientos.

Cierre de la celebración.

La organización está a cargo de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Gesell.

Cuándo visitar la Fiesta del Chocolate en Villa Gesell

La ChocoGesell se llevará a cabo durante el fin de semana largo del 17 de agosto, en el horario de 11 a 19 horas, en el Bosque Fundacional ubicado en Alameda 202 y Avenida Buenos Aires.