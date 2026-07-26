El jamón cocido es uno de los fiambres más elegidos por su practicidad. Puede resolver una comida rápida, formar parte de un sándwich o convertirse en un ingrediente clave de una picada. Sin embargo, con el paso del tiempo puede aparecer una señal que genera dudas entre los consumidores: una capa viscosa o “baba” alrededor del alimento.

Aunque el producto haya sido conservado en la heladera, es habitual que después de varios días cambien algunas de sus características. El olor, el color y la textura pueden modificarse, y la presencia de una sustancia transparente o blanquecina suele despertar la pregunta de si todavía es seguro comerlo.

¿Qué significa la capa viscosa que aparece en el jamón cocido?

La aparición de una textura pegajosa en el jamón cocido puede ser una señal de alteración del alimento. De acuerdo con especialistas del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), esta sustancia está relacionada con el crecimiento de bacterias ácido lácticas, favorecido por la humedad y los nutrientes presentes dentro del envase.

Estas bacterias producen ácido láctico y pueden generar cambios en la superficie del fiambre, como la sensación de viscosidad, modificaciones en el aroma y un sabor más ácido. Si bien algunas bacterias ácido lácticas forman parte de procesos naturales de conservación de alimentos, la presencia de baba indica que el producto ya no se encuentra en sus mejores condiciones.

Por ese motivo, cuando el jamón presenta una textura viscosa, un olor desagradable o cambios evidentes en su apariencia, lo más recomendable es evitar su consumo.

¿Qué significa la capa viscosa que aparece en el jamón cocido? Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Se puede lavar el jamón para sacarle la baba y comerlo igual?

Una práctica frecuente es enjuagar el fiambre con agua para eliminar la capa superficial y reducir el olor o el sabor ácido. Sin embargo, este método no garantiza que el alimento vuelva a ser seguro.

Si después de lavarlo el olor extraño continúa, si presenta cambios de color o mantiene una textura pegajosa, lo aconsejable es descartarlo. Consumir un alimento en mal estado puede aumentar el riesgo de sufrir molestias digestivas o una intoxicación alimentaria.