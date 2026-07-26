El calendario oficial de feriados contempla fechas de alcance nacional, pero también incluye feriados y asuetos locales que solo rigen en determinadas ciudades o municipios. Estas jornadas suelen establecerse para conmemorar aniversarios fundacionales u otros acontecimientos históricos de cada comunidad.

En ese marco, cuatro partidos de la provincia de Buenos Aires tendrán un día especial durante julio de 2026. La medida permitirá que los vecinos participen de los festejos organizados en cada distrito para celebrar una nueva fecha de su historia.

¿Por qué es feriado el 28 de julio de 2026?

El martes 28 de julio de 2026, los partidos bonaerenses de General Villegas, Guaminí, Villarino y Puan tendrán un feriado local por un nuevo aniversario de su fundación.

La disposición solo alcanza a estas jurisdicciones, por lo que la actividad se desarrollará con normalidad en el resto de la provincia de Buenos Aires y del país.

Los municipios que tendrán esta jornada especial son:

General Villegas

Guaminí

Villarino

Puan

¿Por qué es feriado el 28 de julio de 2026? Shutterstock + Canva

¿Qué se celebra durante un aniversario fundacional?

El aniversario fundacional conmemora la creación oficial de una ciudad, pueblo o partido y representa una de las fechas más importantes para cada comunidad. Además de recordar los orígenes de la localidad, busca preservar su identidad y reconocer a quienes formaron parte de sus primeros años de desarrollo.

Por este motivo, muchos municipios decretan un feriado local o asueto administrativo, con el objetivo de que vecinos, instituciones y autoridades puedan participar de las actividades conmemorativas.

Si bien cada distrito organiza su propio cronograma, los festejos suelen incluir:

Actos protocolares con autoridades locales.

Desfiles cívicos de escuelas, instituciones y fuerzas de seguridad.

Ferias gastronómicas con productos típicos de la región.

Espectáculos musicales y artísticos.

Exposiciones culturales, muestras históricas y actividades recreativas para toda la familia.

Además del valor histórico y cultural, estas celebraciones suelen impulsar el turismo local, ya que atraen visitantes interesados en conocer la historia del distrito y disfrutar de los eventos organizados para la ocasión.

Calendario de feriados nacionales 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables