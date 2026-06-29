Rapanuí abrió una nueva etapa para Franuí, la marca que impulsó su expansión internacional. La empresa lanzó Franuí Gold, una versión elaborada con frutillas bañadas en chocolate, el primer producto que reemplaza a la clásica frambuesa.

El lanzamiento también marca otro hito para la compañía de la familia Fenoglio: es el primer desarrollo realizado en su totalidad en la planta que tiene en Valencia, España, desde donde abastece a Europa.

El producto estará disponible por primera vez en Italia, uno de los mercados donde la empresa busca fortalecer su presencia.

“Hoy empieza un nuevo capítulo para Franuí. Por primera vez en la historia de la marca sumamos una nueva fruta a nuestra familia. Gold es el primer desarrollo de producto realizado íntegramente desde nuestra fábrica de Europa. Ver este producto hecho realidad desde Valencia también refleja todo lo que hemos crecido en estos años”, reveló Leticia Fenoglio, CEO y cofundadora de la compañía familiar.

“Cuando una marca nace con una receta tan propia, tan reconocible y tan conectada con su origen, tocar esa fórmula también trae muchas preguntas (...) Durante mucho tiempo, Franuí Gold fue una mezcla de emoción, nervios, pruebas, dudas y muchísimas ganas. Ganas de innovar. Ganas de sorprender. Ganas de explorar un territorio nuevo. Ganas de ver hasta dónde podía llegar el universo Franuí sin dejar de ser Franuí. Y hoy, después de imaginarlo, probarlo, ajustarlo y volver a probarlo, puedo decir que Gold ya es real”, agregó.

Frutilla, la nueva joya de la corona de Franuí

La compañía aceleró las inversiones en Valencia durante el último año. Según adelantó Fenoglio a la revista Apertura en una entrevista en diciembre pasado, destinó 9 millones de euros para ampliar la capacidad productiva y prevé invertir otros 16 millones de euros durante 2026, con nuevas líneas de producción, un centro logístico y la ampliación de la fábrica.

El objetivo es acompañar el crecimiento de Franuí en el exterior y seguir sumando mercados.

“Vamos a fortalecer y estar en absolutamente todos los países europeos. Aún nos quedan algunos como Islandia, Noruega, Dinamarca. Además, vamos a fortalecer la comunicación de la marca tanto en Europa como en Oriente Medio. También queremos entrar más firmes a los Estados Unidos. Hoy estamos en Nueva York y la Florida como una forma de estudiar el mercado. Pero, nuestra idea es ir fuerte a ese país”, dijo en aquel entonces.

Leticia Fenoglio, CEO de la compañía familiar

El producto se transformó en el principal motor de expansión de Rapanuí. El primer pote de Franuí vendido fuera de la Argentina llegó a las góndolas en diciembre de 2020.

Cinco años después, la marca está presente en 50 países de cinco continentes y la empresa apunta a cerrar este año en 60 mercados. Hoy producen cerca de 50 millones de potes al año .

El crecimiento también obligó a ampliar la producción. Actualmente, la firma opera tres líneas de elaboración en Valencia (planea llevarla a cinco este año) y otras tres en Bariloche . Incluso, ya analiza dónde instalar su próxima fábrica para acompañar una estrategia que apunta a seguir expandiendo la marca a nivel global.

Franuí Gold, "una historia que comienza en Europa y que seguirá viajando por el resto del mundo, bocado a bocado"

Entre los más recientes lanzamientos se encuentran Franuí Pink y Franuí Free, una versión sin azúcar, sin gluten y sin lactosa. Gold, en tanto primer cambio en la fruta utilizada históricamente por la empresa, inaugura una nueva familia de productos. Según comentó Fenoglio a seguidores de su cuenta en LinkedIn, este nuevo lanzamiento estará disponible a fin de año en el país.

Rapanuí amplió los canales de venta internacionales. El producto se comercializa en supermercados, cadenas de cafeterías, restaurantes, cines y aplicaciones de delivery. La empresa también mantiene un acuerdo con Starbucks para venderlo en tiendas de 13 países.