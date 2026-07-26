El ejercicio clave para fortalecer el corazón y mejorar la circulación.

A medida que pasa el tiempo, es esencial identificar actividades físicas que favorezcan al organismo y que incrementen la salud.

Aunque ejercicios como la bicicleta fija y pilates ganaron popularidad en los últimos años, existe una alternativa altamente recomendada para los adultos mayores. Esta opción resulta beneficiosa al generar beneficios cardiovasculares y no requiere de equipamientos.

Se trata de una práctica que se puede llevar a cabo en el hogar o en espacios al aire libre, ya sea de manera solitaria o en compañía, y se puede integrar en la rutina diaria.

¿Qué es la caminata HIIT y por qué beneficia al corazón?

La actividad en cuestión es la caminata hiit, la cual consiste en intervalos de alta intensidad con períodos de descanso en movimiento. Al incrementar la velocidad en determinados momentos, el organismo lleva a cabo adaptaciones físicas que mejoran la circulación y fortalecen el corazón.

¿Qué es la caminata HIIT y por qué beneficia al corazón? Fuente Freepik

¿Cómo mejora la circulación la caminata HIIT?

Al caminar rápidamente por intervalos, el corazón late con mayor fuerza y frecuencia para transportar oxígeno a los músculos, lo que optimiza su capacidad de bombeo y aumenta la resistencia cardiovascular. Esta actividad se traduce en un corazón que opera de forma más eficiente, es decir, que late menos en reposo.

En cuanto a la circulación, durante la fase intensa se incrementa el flujo sanguíneo al provocar la dilatación de las arterias. Durante la fase de recuperación, los vasos se contraen levemente.

Este doble efecto propicia una mejor elasticidad arterial, una mayor oxigenación de los tejidos y previene la rigidez de los vasos sanguíneos.

Al incrementar la velocidad, los músculos de las piernas se contraen, facilitando un mayor flujo de sangre hacia los demás músculos.

Cómo hacer una caminata HIIT para principiantes

Uno de los beneficios primordiales de la caminata hiit es su sencilla aplicación. Se recomienda realizarla en momentos específicos del día, como durante el trayecto hacia el trabajo o al efectuar las compras.

Basta con caminar acelerando el paso a un ritmo exigente (para principiantes, se sugiere 30 segundos), seguido de una recuperación caminando a un ritmo normal durante otros 30 segundos.

Cómo hacer una caminata HIIT para principiantes. Fuente: Shutterstock

Al modificar este simple hábito, se pueden obtener significativos beneficios cardiovasculares sin necesidad de recurrir a costosas suscripciones o adquirir equipamiento de entrenamiento.