El feriado del 1° de mayo es una oportunidad ideal para salir de la rutina sin alejarse demasiado. A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, una localidad rural vuelve a ser protagonista con una de las celebraciones gastronómicas más convocantes de la provincia. Se trata de la Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita, un evento que combina tradición, cocina casera y propuestas culturales en un entorno tranquilo y accesible. La edición 2026 tendrá lugar este viernes en Santa Coloma, un pequeño pueblo del partido de Baradero, ubicado sobre la Ruta Provincial 41. El encuentro se desarrollará en el predio de la antigua estación de tren y comenzará desde las 9 de la mañana, con entrada libre y gratuita. Con casi dos décadas de historia, el evento ya es un clásico regional que convoca cada año a miles de visitantes. El principal atractivo es su gastronomía: el mondongo y las tortas fritas son los platos centrales, preparados en el lugar y servidos durante toda la jornada. Además, la fiesta incluye: El escenario contará con la participación de artistas locales y regionales, además de presentaciones de ballets folklóricos que acompañarán el clima festivo. Para quienes viajan desde CABA, hay distintas opciones: Tomar la Ruta 9 hacia el norte hasta el acceso a Baradero y luego continuar por la Ruta Provincial 41 durante unos 30 kilómetros. Servicios desde Retiro hacia Baradero y, desde allí, traslado en remis o transporte local. La línea Mitre conecta Retiro con Baradero, desde donde se puede completar el viaje en transporte terrestre. La celebración nació en 2006 como una iniciativa de vecinos que buscaban promover el turismo en la zona. Con el tiempo, creció en convocatoria y se convirtió en uno de los eventos más representativos del interior bonaerense. Hoy forma parte del circuito turístico provincial y es una alternativa elegida por quienes buscan una experiencia distinta, con identidad local y al aire libre. En cada edición, Santa Coloma se transforma en un punto de encuentro donde la gastronomía, la música y la tradición marcan el ritmo de una jornada pensada para disfrutar sin apuro.