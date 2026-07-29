El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento para la provincia de Misiones, en el marco de una alerta amarilla vigente este miércoles.

Según el informe oficial, el fenómeno se combina con un nivel naranja para parte del territorio, ante la probabilidad de tormentas severas, caída de granizo y descargas eléctricas. El clima en Argentina vuelve a poner en alerta a la región del Litoral, con foco en distintos departamentos de la provincia.

Llega el diluvio del año con fuertes tormentas en una provincia de Argentina

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de Misiones presenta un alerta amarilla por fuertes tormentas este miércoles 29 de julio.

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de Misiones presenta un alerta amarilla por fuertes tormentas este miércoles 29 de julio. Servicio Meteorológico Nacional.

Localidades afectadas

De acuerdo al organismo, las localidades bajo alerta son las siguientes:

25 de Mayo.

Apóstoles.

Cainguás.

Concepción.

Leandro N. Alem.

Oberá.

San Javier y el sur de Guaraní.

Candelaria.

Capital.

Libertador General San Martín.

San Ignacio.

Eldorado.

Iguazú.

Las zonas bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante las tormentas y el riesgo de granizo, el SMN recomienda evitar salir de casa mientras dure el fenómeno y no permanecer bajo árboles, postes o estructuras endebles. Por las ráfagas de viento, sugiere asegurar o retirar objetos sueltos de balcones, patios y techos .

Frente a la actividad eléctrica, aconseja alejarse de puertas y ventanas y desconectar los electrodomésticos. En caso de acumulación de agua, recomienda mantener limpios los desagües y sumideros, y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa a la vivienda.

Qué significa la alerta amarilla y naranja según el SMN

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla indica que el fenómeno previsto no reviste gran peligro para la población en general, aunque sí requiere atención debido a su eventual evolución.

La alerta naranja, en cambio, señala un nivel de peligro mayor, con fenómenos meteorológicos que pueden causar daños e implican un riesgo más alto para las personas y sus actividades cotidianas.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera

Miércoles 29 : máxima 15°C / mínima 9°C / cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Jueves 30 : máxima 17°C / mínima 9°C / cielo parcialmente nublado

Viernes 31: máxima 19°C / mínima 14°C / cielo mayormente nublado durante la mañana y fuertes tormentas durante la tarde-noche.

El viernes volverán las tormentas a Buenos Aires y el sábado continuará con chaparrones durante la mañana.