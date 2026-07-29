En el corazón de Cerdeña, un pequeño pueblo italiano lanzó una iniciativa para atraer nuevos habitantes y combatir la pérdida de población que sufrió durante las últimas décadas.

Se trata de Ollolai, una localidad de apenas 1129 habitantes que busca sumar vecinos mediante un programa que ofrece viviendas equipadas, alquileres de bajo costo y la posibilidad de trabajar de forma remota desde un entorno natural único.

La propuesta está dirigida principalmente a profesionales que puedan desarrollar sus actividades a distancia.

Ubicado en el centro de la isla de Cerdeña, Ollolai es una alternativa perfecta para quienes buscan vivir rodeados de montañas.

Un pueblo italiano ofrece casas listas para vivir y alquiler a precio simbólico

El programa “Work From Ollolai” permite que personas de distintos países puedan instalarse durante un mes en viviendas completamente equipadas del pueblo. Los seleccionados acceden a un alquiler simbólico de apenas 1 euro, mientras que el municipio cubre ese costo como parte de la iniciativa.

Quienes participen deben hacerse cargo de otros gastos personales, como el traslado hasta Italia, la alimentación, los servicios y los gastos diarios.

A cambio, el programa busca que los nuevos residentes compartan sus conocimientos y experiencia profesional con la comunidad mediante talleres, actividades educativas o proyectos relacionados con sus áreas de trabajo.

La convocatoria apunta especialmente a quienes pueden mantener su empleo de manera remota y desean combinar su actividad laboral con una vida más tranquila .

Ollolai, el pueblo italiano que ofrece casas listas para vivir y alquiler por 1 euro. Fuente: Pixabay.

Cómo anotarse para vivir en Ollolai y quiénes pueden participar

La convocatoria está abierta a personas de diferentes profesiones que tengan interés en formar parte de la comunidad. Para postularse, los candidatos deben completar un formulario en línea, presentar información sobre su perfil profesional y explicar los motivos por los que quieren vivir en el pueblo.

El municipio evalúa cada solicitud según la experiencia del participante y el posible aporte que pueda realizar durante su estadía .

Aunque el programa está pensado inicialmente para estadías temporales, la iniciativa busca mostrar que los pueblos pequeños también pueden convertirse en una opción real para quienes buscan establecerse en un entorno diferente.

Montañas, tradición y una vida tranquila: cómo es vivir en Ollolai

Ollolai se encuentra en una región montañosa de Cerdeña, rodeado de naturaleza y alejado del movimiento de las grandes ciudades. Sus calles tranquilas, sus tradiciones locales y su fuerte identidad cultural forman parte de los principales atractivos para quienes llegan al pueblo.

Además del programa de viviendas, la localidad ya había impulsado otras medidas para atraer nuevos habitantes, como la venta de casas por 1 euro para quienes aceptaran restaurarlas.

Con estas iniciativas, Ollolai busca revertir el envejecimiento y la reducción de su población, transformándose en una alternativa para quienes quieren trabajar a distancia, vivir cerca de la naturaleza y formar parte de una comunidad pequeña con estilo de vida más relajado.