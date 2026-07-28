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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada inestable en el centro y noreste del país, con tormentas que podrían dejar lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento fuertes en las próximas horas.
Según el informe oficial, el fenómeno se debe al avance de un sistema de bajas presiones que afecta a varias provincias de la Argentina, generando alerta amarilla por tormentas en distintas zonas.
El organismo pidió a la población de las áreas afectadas extremar las precauciones ante la posibilidad de fenómenos localmente severos.
Cómo estará el clima en la región, según el Servicio Meteorológico Nacional
La alerta rige sobre el norte de La Pampa, el sur de San Luis y la franja este de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Allí se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas y actividad eléctrica.
Los acumulados de lluvia oscilarían entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse puntualmente.
Recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas
Frente a la alerta amarilla por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:
- Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.
- Desconectar artefactos eléctricos que no sean indispensables.
- No utilizar el teléfono celular si está conectado a la red eléctrica durante la tormenta.
- Alejarse de zonas bajas o proclives a anegamientos.
- Circular con precaución ante la posible caída de granizo y ráfagas de viento.
- Estar atento a las actualizaciones oficiales del SMN durante el transcurso del día.
¿Qué significa la alerta amarilla del SMN?
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla indica que existe la posibilidad de que se desarrollen fenómenos meteorológicos que, si bien no representan un peligro inmediato para la mayoría de la población, sí requieren atención y seguimiento, ya que podrían intensificarse en las próximas horas.
Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional
En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:
- Martes 28: máxima de 16°C, mínima de 11°C con cielo mayormente nublado.
- Miércoles 29: máxima de 15°C, mínima de 10°C con cielo mayormente nublado durante todo el día.
- Jueves 30: máxima de 16°C, mínima de 9°C con cielo parcialmente nublado.