Cómo sacar la grasa pegada de las hornallas y dejarlas impecables.

La cocina es uno de los lugares del hogar donde más rápido se acumulan restos de comida y grasa. Las salpicaduras de aceite, sumadas al calor constante, pueden hacer que las hornallas, los quemadores y las rejillas queden cubiertos por una capa difícil de remover.

Aunque muchas personas intentan solucionar el problema frotando con una esponja, existe una forma más sencilla: ablandar primero la suciedad con agua caliente y detergente lavavajillas. De esta manera, la grasa pierde parte de su adherencia y resulta mucho más fácil retirarla.

Por qué la grasa queda pegada en las hornallas

Cuando una salpicadura de aceite queda sobre una superficie caliente, comienza a adherirse con mayor fuerza. Si la zona vuelve a calentarse durante los siguientes usos, los residuos pueden endurecerse y formar una película oscura.

Además, la grasa puede mezclarse con restos de alimentos y polvo, generando una costra pegajosa alrededor de los quemadores y sobre las rejillas.

Por eso, cuanto más tiempo permanece la suciedad, más difícil resulta eliminarla. La clave está en actuar sobre ella antes de comenzar a fregar.

Por qué la grasa queda pegada en las hornallas. Gemini IA.

El truco para aflojar la grasa de las hornallas

El método utiliza solamente agua caliente y detergente lavavajillas. El calor ayuda a ablandar los residuos endurecidos, mientras que el detergente facilita la eliminación de la grasa.

Antes de empezar, es fundamental asegurarse de que la cocina esté apagada y completamente fría. Nunca hay que manipular los quemadores o las rejillas mientras estén calientes.

Una vez fría, se pueden retirar las piezas desmontables y comenzar con la limpieza.

Cómo limpiar las hornallas paso a paso

Primero, quitá las rejillas y las piezas de los quemadores que puedan desmontarse, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Luego, prepará un recipiente con agua bien caliente, sin necesidad de que llegue a hervir, y agregá detergente lavavajillas. Colocá allí las piezas desmontables y dejalas en remojo para que la suciedad comience a aflojarse.

Después de unos minutos, pasá una esponja o un paño para retirar la grasa. Si todavía quedan restos adheridos, es preferible repetir el remojo antes que raspar con demasiada fuerza.

Para las rejillas, un cepillo de cerdas firmes puede ser especialmente útil para llegar a las esquinas y eliminar los residuos que quedaron atrapados.

Cómo limpiar las hornallas paso a paso. Gemini IA.

Cómo sacar la grasa alrededor de los quemadores

La zona que rodea los quemadores también requiere atención, ya que suele acumular pequeñas salpicaduras y restos de comida.

Una opción práctica consiste en humedecer un paño de microfibra con agua caliente y detergente, colocarlo sobre la suciedad y dejarlo actuar durante algunos minutos.

Después, se retira el paño y se limpia la superficie. Para los rincones más pequeños se puede utilizar un cepillo de dientes viejo o un cepillo pequeño reservado exclusivamente para la limpieza.

Es importante evitar que el agua ingrese en componentes eléctricos, conexiones o zonas sensibles de la cocina.

Cómo evitar que la grasa vuelva a pegarse

La mejor manera de evitar una limpieza profunda es no dejar que las salpicaduras se acumulen durante días. Una vez terminada la cocción y cuando la cocina esté fría, conviene limpiar las manchas recientes con un paño y un poco de detergente.

De esta manera, la grasa no permanece expuesta al calor una y otra vez y se reduce la posibilidad de que termine formando una capa difícil de quitar.