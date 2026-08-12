La nueva estafa del “vidrio roto” | Te rompen el espejo retrovisor, te dejan una nota y luego te vacían la cuenta bancaria: qué hacer en estos casos.

Una nueva modalidad de estafa virtual empezó a preocupar a los conductores en Argentina. Todo arranca con algo que parece un simple accidente de tránsito: el auto aparece con el espejo retrovisor roto y una nota en el parabrisas.

En el papel, el supuesto responsable del daño pide disculpas, asegura tener seguro y deja un número de teléfono para “solucionar” el inconveniente . Ahí empieza el verdadero problema.

Cómo funciona la estafa del espejo roto

Cuando la víctima llama al número de la nota, del otro lado se muestran dispuestos a hacerse cargo de los gastos de reparación. Para avanzar con el trámite, envían un enlace por WhatsApp que, según dicen, pertenece a una supuesta compañía de seguros .

Sin embargo, ese link no tiene ninguna relación con una aseguradora real: dirige a una página falsa diseñada para robar información personal y bancaria.

El circuito completo suele incluir estos pasos:

El auto aparece con el espejo dañado y una nota con un número de contacto.

La víctima llama, creyendo que hablará con el responsable del choque.

Le piden completar un “trámite de seguro” a través de un enlace de WhatsApp.

El sitio falso solicita datos personales y bancarios .

Con esa información, los delincuentes acceden a cuentas y billeteras virtuales.

En algunos casos reportados, los estafadores llegaron a sacar préstamos a nombre de la víctima y transferir el dinero a otras cuentas en cuestión de minutos.

La nueva estafa del “vidrio roto” | Te rompen el espejo retrovisor, te dejan una nota y luego te vacían la cuenta bancaria: qué hacer en estos casos. Foto: x.com/xdecretook / Gemini

Esta modalidad combina un hecho cotidiano, como encontrar el auto dañado, con técnicas de ingeniería social: los estafadores apuestan a que la preocupación por el daño haga bajar la guardia de la víctima y acelere el contacto sin verificar nada.

Por eso, especialistas en ciberseguridad recomiendan sospechar de cualquier situación que exija resolver un trámite con urgencia , sobre todo cuando de por medio aparece un enlace enviado por un desconocido en Argentina.

Qué hacer para no caer y cómo actuar si ya pasó

Ante un espejo roto o cualquier daño inexplicable en el auto, lo primero es no llamar al número que figura en la nota ni hacer clic en ningún enlace recibido por WhatsApp.

Si necesitás iniciar un reclamo por un choque real, lo correcto es comunicarte directamente con tu compañía de seguros a través de sus canales oficiales, nunca por un contacto que aparece en un papel.

También conviene activar la autenticación en dos pasos en WhatsApp y en las aplicaciones bancarias, además de no compartir códigos de verificación con nadie.

Si ya ingresaste tus datos en un sitio sospechoso, hay que actuar rápido:

Comunicarte con tu banco por los canales oficiales para bloquear tarjetas o cuentas.

Cambiar todas las contraseñas potencialmente comprometidas.

Cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos.

Revisar los movimientos bancarios para detectar operaciones desconocidas.

Hacer la denuncia correspondiente ante la comisaría más cercana o el 911.

En conclusión, ante cualquier daño inesperado en el vehículo, la clave es desconfiar de contactos y enlaces que no provengan de canales oficiales, y así evitar que un simple espejo roto termine vaciando una cuenta bancaria.