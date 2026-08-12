Poner hojas de laurel entre el celular y la funda se convirtió en un símbolo popular sumamente valorado por la filosofía del Feng Shui, disciplina que asegura que todo objeto es transmisor de energía.

Se trata de uno de los rituales más conocidos en redes sociales por ser tratado como un amuleto capaz de atraer buenas energías, oportunidades, dinero, salud y amor.

Qué significa llevar 3 hojas de laurel en la funda del celular

El laurel es considerado una hoja que atrae éxito y victoria. En la antigua Roma, era utilizada para condecorar atletas, guerreros y poetas.

Así, muchas personas eligen llevar 3 hojas de laurel en la funda del celular por ser un dispositivo que se lleva a todos lados. Incluso, algunos eligen escribir junto a las hojas deseos, fechas importantes, aspiraciones o metas.

Se considera que el número 3 es un número favorable en el Feng Shui porque se asocia con el crecimiento, la expansión y el desarrollo. Además, es una estructura completa formada por el cielo, la tierra y la humanidad. En la tradición china, está asociado con las ideas del nacer, vivir y crecer.

El celular es el epicentro de las comunicaciones interpersonales y laborables, por lo que estas hojitas funcionan como un recordatorio permanente de lo que se quiere ser.

Más allá de las creencias de cada persona y de cada cultura, está vinculado con la sabiduría, la victoria, la protección espiritual, la prosperidad y la renovación.

Cómo hacer el ritual del laurel y el celular

Hacer el ritual con intención es sumamente importante. Primero, se debe conseguir tres hojas secas de laurel y buscar un espacio tranquilo y sin distracciones. Con las hojas en las manos, manifestar las ideas y sentimientos que se buscan alcanzar, pueden estar relacionadas al amor, al trabajo o a la salud.

Luego, colocarlas con cuidado en la funda de forma que queden levemente superpuestas.