Un frente frío se hará presente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este domingo con vientos fuertes, algo de lluvia y una caída de temperatura. El sábado se presenta tranquilo, con algo de sol y un ambiente fresco en la mañana que mejorará hacia la tarde. Sin embargo, ya hacia el final del día la nubosidad empieza a aumentar y se percibe el cambio que se viene. La transición es gradual, pero lo que llega el domingo no tiene nada de suave. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo para el domingo en todo el AMBA. Las ráfagas de viento del sudoeste pueden superar los 80 km/h, especialmente durante la tarde. Ese viento, combinado con la humedad ambiente, va a generar una sensación térmica bastante más baja que el número que marque el termómetro. Las máximas del domingo no superarían los 17 o 18 °C. La inestabilidad se va a concentrar principalmente durante la mañana, con posibilidad de algún chaparrón o lluvia intermitente. Por la tarde, el sol puede ganar algo de terreno, pero el frío y el viento van a seguir siendo los protagonistas. Lo que hay que tener en cuenta para el domingo: Si el domingo ya parece frío, el lunes directamente llega con temperatura de invierno. Un sistema de baja presión intenso sobre el sur bonaerense va a potenciar el ingreso de aire polar hacia el centro del país. El sol va a estar presente, pero no alcanzará para subir mucho el mercurio: por la tarde, los valores seguirían rondando los 15 °C. El martes habría un leve repunte, aunque sin grandes cambios. Y el miércoles se espera un nuevo avance de frío que cortaría cualquier mejora. La semana que viene, el abrigo deja de ser opcional. No se trata solo de temperaturas bajas, sino de la suma de viento fuerte, humedad y el ingreso de aire polar que empieza a instalarse sobre la región. El otoño 2026 venía siendo bastante templado y con oscilaciones marcadas, pero este domingo representa un quiebre claro hacia condiciones más invernales.