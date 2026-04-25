Este martes 21 de abril, se presentó el Mundial de la Yerba Mate en el Senado de la Nación, que se realizará el próximo 5, 6 y 7 de junio en el Museo del Mate de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El certamen tiene como objetivo darle un reconocimiento internacional y poner en valor a una bebida tan importante para los argentinos como lo es el mate. Por un lado, contará con la cata a ciegas de 200 tipos de yerba a cargo de jurados internacionales y del público. Por otro lado, se realizarán actividades para todos los amantes de esta infusión tradicional que quieran incursionar en esta apasionante temática. Si bien existieron muchos campeonatos a lo largo de la historia, esta es la primera vez que se celebrará el Mundial de la Yerba Mate. El certamen se dará de la siguiente manera: Es importante remarcar que el Mundial no es una competencia, es decir, premia a todos los productos que alcancen el puntaje para medalla y destaca a quienes obtienen el mejor puntaje en cada categoría. En su mayoría, las yerbas son de Argentina, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Cabe destacar también que los productores de yerba mates interesados en participar tienen hasta el próximo 29 de mayo, que será la fecha límite de inscripción de muestras. En el Fan Fest, que se realizará el 6 y 7 de junio, está destinado al público en general para disfrutar de un fin de semana distinto a puro mante. El mismo contará con: En los paneles materos el público será jurado. Se le dará tres yerbas similares, por ejemplo, yerba sin palo y evaluarán la yerba y le pondrán un puntaje. Con la entrada al Mundial de la Yerba Mate, el público tendrá acceso a la inscripción de los paneles materos. Cronograma: Nicolás Geiskko dialogó con El Cronista y contó cómo comenzó el Mundial de la Yerba Mate. “La idea nació de la pregunta de si las grandes pasiones tienen su mundial, ¿por qué la yerba mate no la tendría?”, introdujo. Los organizadores se contactaron con yerbateras, quienes ofrecieron una muestra para participar del evento. Cada muestra queda rotulada con un código único en un espacio guardado bajo llave con ambiente frío, seco y oscuro. Las muestras, que son de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Perú y también lugares inesperados como Estados Unidos o Europa, serán tamizados por un escribano público para diferenciar 5 componentes de la yerba: Se analiza olfativamente la yerba seca. Luego continuará con la infusión estática con 25 gramos de yerba por 500 mililitros de agua a 90 grados: se deja infusionar 3 minutos y se sirve en una copa Afnor. Por último, será el mate cebado, que en esta oportunidad es mate sin la “montañita” (la reserva de yerba). En cambio, en este certamen lo que se busca es que la “yerba se exprese de manera completa”. Entonces, se mojará toda la yerba a la hora del cebado. Se tomarán 5 mates y los jueces evaluarán distintos aspectos: aroma, sabor, percepción, entre muchas otras. Tras la entrega de premios, cada yerbatera recibirá un informe detallado de qué evaluó el jurado y la posibilidad de exhibir la medalla ganadora en su paquete. En este marco, Nicolás contó sus expectativas con respecto al evento: “Me gustaría que la gente que se vaya de este certamen con la sensación de que el mate no es solo una infusión. Necesitamos conquistar el mundo con el oro verde”, indicó. Además, adelantó que hay muchas sorpresas preparadas para los amantes del mate que asistan: “La gente va a poder probar un montón de yerbas, ganar juegos o sorteos. Puede parecer chico el lugar, pero va a tener mucho para hacer. Buscamos que la historia sea increíble. El que viene va a ver algo diferente a cualquier otra feria o evento”. “Lo cotidiano merece ser reconocido y la yerba mate ya tiene su mundial”, concluyó el organizador.