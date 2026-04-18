Cuando una persona fallece, es común que deje un testamento válido que detalla la distribución de sus bienes. Sin embargo, en determinadas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero no cumple con los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. Aunque muchas familias creen que la herencia se transfiere de manera automática al cónyuge o a los hijos, la realidad es más compleja: el reparto está estrictamente regulado y depende de la existencia de testamento, de los vínculos familiares y de diversos límites que la ley establece para prevenir abusos. En el caso de las parejas, no todos los cónyuges podrán recibir una parte de la herencia (o incluso el total) aunque estén oficialmente casados. ¿Cuáles son los motivos y en qué casos aplica? El cónyuge sobreviviente es considerado heredero forzoso y conserva derechos aun cuando exista testamento. Su participación depende del resto de los herederos: Incluso cuando existe un testamento válido, la voluntad del fallecido no puede vulnerar el piso mínimo que el CCyC reserva para ciertos familiares directos. Este límite se conoce como porción legítima y está en el artículo 2444. Es importante destacar que la porción legítima garantiza derechos a los herederos forzosos, asegurando que una parte de la herencia les corresponda, independientemente de las disposiciones testamentarias. Esto busca proteger los intereses de los familiares más cercanos. El nuevo marco legal establece que, en caso de que el cónyuge sobreviviente no cumpla con los requisitos de convivencia o haya existido un divorcio, se le puede negar el derecho a la herencia, incluso si el testamento lo menciona. Esta situación generó preocupación entre muchas parejas que asumen que su situación marital garantiza automáticamente su derecho a los bienes. Además, es importante destacar que los herederos deben estar atentos a las deudas del fallecido, ya que estas pueden afectar significativamente el valor de la herencia. Si las deudas son mayores que los activos, los herederos pueden verse obligados a renunciar a la herencia para evitar responsabilidades financieras indeseadas.