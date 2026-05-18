El Gobierno oficializó un aumento en las tarifas del transporte público de jurisdicción nacional que impactará de lleno en los usuarios del AMBA. La medida fue publicada en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte, y comienza a regir desde este lunes. La norma establece la aprobación de nuevos cuadros tarifarios para los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros. El esquema se aplicará de forma gradual, en etapas mensuales consecutivas, diferenciadas según el medio de transporte: El ajuste no llega de forma sorpresiva. El Gobierno realizó una instancia de consulta pública el 11 de mayo, tal como exige el procedimiento administrativo para modificaciones tarifarias de esta naturaleza. Recién después de ese paso formal se habilitó la publicación de la resolución y la entrada en vigor del nuevo esquema de precios. En el caso de los colectivos, el boleto mínimo sube de $ 700 a $ 714 para usuarios con SUBE nominalizada. Se trata de un incremento del 2% en la primera etapa, que irá escalando en los meses siguientes hasta julio. Para quienes no cuenten con la tarjeta registrada, el costo asciende directamente a $ 1428, el doble del valor base. Los beneficiarios de la Tarifa Social Federal pagarán $ 321,30, un valor que representa un descuento del 55% sobre la tarifa general. Este beneficio alcanza a jubilados con haberes mínimos, personas con discapacidad, desempleados y otros grupos vulnerables que acceden al programa a través del registro en la SUBE. La Resolución 27/2026 también contempla actualizaciones en las etapas siguientes. Desde el 15 de junio, el boleto mínimo de colectivo pasará a $ 728,28, y desde el 15 de julio alcanzará los $ 742,81 para usuarios con SUBE nominalizada. En los tramos más largos, de más de 27 kilómetros, la tarifa llegará a $ 1337,06 en julio. Para los trenes metropolitanos, el impacto también es concreto: Las líneas alcanzadas por la medida son la Roca, la Sarmiento, la Mitre, la San Martín, la Belgrano Sur, la Belgrano Norte y la Urquiza. El boleto en efectivo en los trenes tendrá un valor uniforme de $ 1100, independientemente del tramo recorrido. Los usuarios sin SUBE nominalizada pagarán el doble de la tarifa correspondiente a cada sección. La resolución también fija las multas por evasión en el sistema ferroviario. Evadir el pago costará diez veces la tarifa mínima con SUBE nominalizada, lo que equivale actualmente a $ 3100. El esquema busca desincentivar la evasión en un contexto de ajuste tarifario. El Gobierno justificó el aumento con un argumento explícito en el texto de la norma. La resolución señala que “se han registrado incrementos en los precios de insumos y servicios, incluyendo al gasoil, seguro de responsabilidad civil del parque móvil del autotransporte público de pasajeros, el precio del material rodante y el de los repuestos necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo”. Los costos operativos del sistema crecieron y el Estado decidió trasladar una parte a los usuarios. La norma destaca que el ajuste busca sostener la prestación del servicio sin afectar su continuidad. El objetivo declarado es equilibrar los costos de explotación con los ingresos tarifarios, en un contexto en que el subsidio al transporte sigue siendo una variable sensible dentro del presupuesto nacional. El esquema de precios diferenciados según el uso de la SUBE nominalizada se mantiene como política de Estado. Registrar la tarjeta sigue siendo la forma más económica de viajar en el transporte público metropolitano. La brecha entre quien la tiene registrada y quien no llega al doble del valor en todos los tramos y medios de transporte. También se ratifica el sistema Red SUBE, que ofrece descuentos en combinaciones entre distintos medios de transporte dentro de un período determinado. Los usuarios que combinan colectivo y tren se benefician con rebajas en el segundo y tercer viaje, siempre que cuenten con la tarjeta nominalizada y realicen las combinaciones dentro de los plazos establecidos.