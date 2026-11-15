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Limpiar los muebles de madera con oliva, vinagre y agua: cómo hacer la fórmula y dejarlos brillantes paso a paso, según expertos.

Los muebles de madera pierden brillo con el polvo, la grasa del ambiente y el paso del tiempo, y no hace falta comprar productos en el supermercado especiales para recuperarlos y que sean abrasivos.

Un truco casero mezcla aceite de oliva, vinagre blanco y jugo de limón, tres ingredientes poco costosos que ya hay en la cocina.

En este contexto, la Universidad de Arkansas publicó la fórmula con las cantidades exactas.

Cómo hacer la fórmula para limpiar muebles de madera

Según el servicio de extensión de la Universidad de Arkansas, la mezcla lleva estas cantidades:

2 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de vinagre blanco.

1/4 de taza de jugo de limón, unos 60 ml.

El aceite de oliva nutre la superficie, mientras que el vinagre y el limón ayudan a limpiarla.

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Paso a paso para dejarlos brillantes

Quitar el polvo del mueble con un paño seco. Mezclar los tres ingredientes en un frasco. Aplicar la preparación con un paño suave, en el sentido de la veta de la madera. Repetir en cada superficie hasta cubrirla por completo. Pasar un paño limpio y seco para pulir hasta que brille.

En este sentido, conviene probar primero la mezcla en un sector poco visible del mueble.

El vinagre es un ácido, por lo que conviene mezclar en un lugar ventilado, etiquetar el frasco y guardarlo lejos de niños y alimentos.

Por otra parte, el vinagre puede dañar telas con acetato, así que evitá que el paño con la mezcla toque manteles de ese material.