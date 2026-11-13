En esta noticia Las viudas no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia en estas situaciones legales específicas

Dentro de un proceso sucesorio, donde un juez define a los herederos, determina todo el patrimonio del causante y reparte los bienes, derechos y obligaciones de la persona; las viudas forman parte del grupo herederos forzosos .

El Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la Ley 26.994, es claro y reserva una parte del patrimonio que ningún testamento puede tocar al grupo denominado herederos forzosos.

Salvo en algunas ocasiones donde la viuda no tendrá derecho a reclamar parte de la herencia en estas situaciones legales específicas: divorcio vincular, separación de hecho sin voluntad de unirse, separación judicial, matrimonio in extremis y declaración de indignidad.

Las viudas no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia en estas situaciones legales específicas

Cuando el vínculo se rompió antes del fallecimiento

Según el artícúlo 2437, “el divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.

Divorcio vincular: es el divorcio declarado judicialmente, es decir, sentenciado por un juez. Una vez que hay sentencia, ya no son cónyuges.

Separación de hecho : es cuando la pareja dejó de convivir y de hacer vida en común sin pasar por la Justicia, y no tiene intención de reconciliarse. Siguen casados en los papeles, pero en la práctica el matrimonio terminó.

Separación judicial: es cuando un juez ordena que dejen de convivir, aunque todavía no haya divorcio.

Por la Ley 26.994, las viudas no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia en estas situaciones legales específicas.

Cuando hay casos de Matrimonio in extremis e indignidad

Según el artículo 2436, el Matrimonio in extremis es cuando “la sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los treinta días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento de la celebración, conocida por el supérstite, y de desenlace fatal previsible”.

Esto quiere decir que el casamiento se hace cuando uno de los dos está gravemente enfermo y la muerte es previsible. Esta situación le quita el derecho a heredar al cónyuge sobreviviente cuando se dan todas estas condiciones juntas:

El fallecimiento ocurre dentro de los 30 días del casamiento.

La muerte es consecuencia de una enfermedad que ya existía al casarse;

El sobreviviente conocía esa enfermedad.

El desenlace fatal era previsible.

La única excepción es demostrar que el matrimonio ya vivía en unión convivencial. La idea de este artículo es evitar casamientos hechos solo para quedarse con la herencia.

Según el artículo 2281, se declara indignidad a “los autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante”. Y también a “los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos”.

Esto quiere decir que deja afuera de la herencia a quien tuvo conductas graves contra el fallecido.

En todos estos casos la exlusión de la herencia no se declara sola, se discute y la resuelve el juez en un juicio sucesorio. Es conveniente que cada situación familiar la analice un abogado antes de iniciar cualquier trámite.