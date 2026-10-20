Esta solución se recomienda en el folleto Recetas de limpieza no tóxicas para el hogar, publicado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

A la hora de limpiar el hogar, muchas personas optan por reducir el uso de productos químicos para evitar la exposición a sustancias tóxicas o la generación de gases peligrosos al mezclar distintos productos de limpieza.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) publicó el folleto Recetas de limpieza no tóxicas para el hogar, elaborado por el Programa de Educación y Divulgación Ambiental de Morongo. El documento explica cómo utilizar productos como vinagre, detergente y agua tibia para limpiar los pisos, entre otros trucos.

¿Para qué sirve mezclar vinagre con detergente y agua?

Esta mezcla se presenta en el folleto como una “Fórmula básica para limpiar pisos” y puede utilizarse en distintos tipos de superficies, excepto en aquellas en las que no se recomiende el uso de detergentes.

Por un lado, el detergente contiene sustancias llamadas tensioactivos, que reducen la tensión superficial del agua y facilitan su contacto con la suciedad. Además, ayudan a desprender la grasa y mantenerla dispersa en el agua para retirarla durante la limpieza.

Por su parte, el vinagre blanco y el jugo de limón contienen ácidos, como el acético y el cítrico, respectivamente, que pueden ayudar a disolver depósitos minerales, como algunos residuos de cal y manchas de agua.

El agua tibia funciona como diluyente, facilita la distribución de los ingredientes sobre el piso y permite arrastrar la suciedad durante la limpieza.

Esta mezcla se presenta en el folleto como una “Fórmula básica para limpiar pisos” y puede utilizarse en distintos tipos de superficies, excepto en aquellas en las que no se recomiende el uso de detergentes. Magnific

¿Cómo preparar la mezcla y usarla para limpiar los pisos?

De acuerdo con el folleto del Programa de Educación y Divulgación Ambiental de Morongo, publicado por la EPA, se deben mezclar los siguientes ingredientes en un balde grande de plástico:

1/4 de taza de jabón líquido o detergente sin perfume y biodegradable .

o jugo de limón. Hasta 1/2 taza de vinagre blanco o jugo de limón.

2 galones de agua tibia (aproximadamente 7,6 litros).

Una vez preparada, la mezcla puede aplicarse con un trapeador o una esponja sobre las zonas que se desean limpiar. El folleto no especifica que sea necesario enjuagar después de su aplicación.

Alternativas para potenciar el efecto de la mezcla

El folleto también ofrece distintas variaciones de la fórmula básica, según las necesidades de limpieza:

Limpiador de pisos desengrasante: agregar 1/4 de taza de carbonato de sodio (Na2CO3, diferente del bicarbonato de sodio NaHCO3) al balde antes de incorporar el agua tibia. Esta preparación no debe utilizarse en pisos encerados.

Limpiador antiséptico: agregar entre 10 y 20 gotas de aceite esencial de lavanda, romero o árbol de té, según la intensidad de aroma deseada. Esta mezcla no debe considerarse un sustituto de un desinfectante registrado.

Limpiador desodorizante: agregar 1/4 de taza de bórax antes de incorporar el agua tibia y revolver hasta que se disuelva. Esta variante puede ayudar a reducir los olores a humedad y facilitar la eliminación de suciedad.

Limpiador con infusión de hierbas: para quienes buscan aportar un aroma agradable, se pueden incorporar unas tazas de té de menta concentrado o una infusión de lavanda.

Es importante tener en cuenta que estas variantes deben prepararse según las indicaciones del folleto.