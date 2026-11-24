Un hombre sostiene un teléfono con la licencia de conducir digital.

La Licencia Nacional de Conducir digital permite circular por todo el territorio argentino sin necesidad de llevar la versión física del documento.

A partir de los cambios establecidos por el Decreto 196/2025, la credencial digital pasó a ser el formato de otorgamiento de la licencia, mientras que la tarjeta física quedó como una alternativa opcional para quienes deseen tramitarla.

Ambas versiones tienen la misma validez legal, incluso durante los controles de tránsito en rutas nacionales y provinciales.

Qué validez tiene la licencia de conducir digital para circular por Argentina

La Licencia Nacional de Conducir digital es la versión electrónica del documento que se encuentra disponible en la aplicación Mi Argentina. Según la normativa vigente, tiene la misma validez legal que la credencial física y permite manejar en cualquier punto del país sin necesidad de presentar una tarjeta impresa .

Esto significa que los conductores pueden utilizarla tanto en calles y avenidas como en rutas nacionales y provinciales, siempre que se encuentre vigente. La versión física no es un requisito obligatorio para circular, sino un documento opcional que puede tramitarse con un costo adicional.

Un hombre muestra la licencia de conducir digital en un control de tránsito. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

El Decreto 196/2025 estableció que la licencia será otorgada en formato digital y podrá replicarse en formato físico. Además, la tarjeta impresa conservará su validez mientras se mantenga vigente la versión digital correspondiente.

Qué pasa si un conductor presenta la licencia digital en un control de una ruta nacional

Los conductores que circulen por rutas nacionales pueden presentar la Licencia Nacional de Conducir desde Mi Argentina durante los controles realizados por las autoridades de tránsito y las fuerzas de seguridad.

Para comprobar su autenticidad, el documento digital cuenta con un código QR que permite verificar los datos del titular y el estado de vigencia de la habilitación.

Este mecanismo funciona como una herramienta de fiscalización para que los agentes puedan confirmar que la persona está autorizada a conducir.

El código QR se actualiza cada 24 horas e incluye la información necesaria para realizar los controles correspondientes. Por eso, es importante contar con la aplicación y el documento digital disponibles al momento de circular.

Cómo obtener la Licencia Nacional de Conducir digital en Mi Argentina

Quienes tengan una licencia vigente pueden acceder a su versión digital mediante la aplicación Mi Argentina, sin necesidad de realizar un nuevo trámite presencial para obtenerla.

Para tenerla disponible, deben seguir estos pasos.

Descargar la aplicación Mi Argentina en el teléfono celular. Crear una cuenta personal. Validar la identidad del usuario. Identificar la licencia de conducir.

Una vez completado el procedimiento, el documento estará disponible en la aplicación para ser presentado durante los controles de tránsito en todo el país.