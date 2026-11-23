La Ley Nacional de Tránsito contempla sanciones que pueden quitar puntos en la licencia de conducir.

Participar en un accidente de tránsito implica una serie de responsabilidades que los conductores deben cumplir, incluso cuando no hayan sido responsables del choque. Entre ellas, se encuentran la obligación de detenerse inmediatamente, brindar los datos personales y del vehículo y colaborar con las autoridades.

Sin embargo, quienes decidan escaparse del lugar del accidente sin identificarse ni proporcionar sus datos pueden enfrentar consecuencias legales.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla la posibilidad de aplicar medidas preventivas sobre los conductores involucrados en estas situaciones.

Ley 24.449: qué obligaciones tienen los conductores después de protagonizar un accidente

El artículo 65 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que todas las personas que participen en un accidente vial deben cumplir con determinadas obligaciones, independientemente de quién haya provocado el choque.

Entre ellas, la normativa exige:

Detenerse inmediatamente después del siniestro.

Suministrar los datos de la licencia de conducir y del seguro obligatorio a la otra parte y a las autoridades.

Si la otra parte no está presente, dejar esos datos adheridos de manera eficaz al vehículo dañado.

Denunciar el hecho ante cualquier autoridad de aplicación.

Comparecer y declarar ante las autoridades cuando sean citados.

Estas disposiciones buscan garantizar que las personas involucradas puedan identificarse y que el accidente sea investigado correctamente.

Cuánto deben pagar de multa quienes se escapen después de un accidente

La infracción contempla una multa y la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir. Fuente: Imagen Ilustrativa. El Cronista Argentina.

El Decreto 779/1995, en su Anexo 2, artículo 113, reglamenta las sanciones para quienes incumplan las obligaciones legales tras un accidente de tránsito.

La normativa establece una multa económica de 200 a 1.000 Unidades Fijas (UF) y una quita de 10 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Esta penalización alcanza a quienes no cumplan con las obligaciones previstas en el artículo 65 de la Ley 24.449, entre ellas detenerse después del accidente y proporcionar los datos.

De esta manera, abandonar el lugar del siniestro sin identificarse puede generar consecuencias económicas y afectar el puntaje disponible en el registro de conducir.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir por escaparse después de un accidente

El descuento de 10 puntos puede ser determinante para quienes ya acumularon otras infracciones de tránsito.

El sistema nacional de scoring comienza con 20 puntos iniciales para cada conductor. A medida que se confirman las infracciones contempladas en la normativa, se descuentan unidades según la gravedad de cada falta.

Por ejemplo, una persona que ya perdió 10 de sus 20 puntos iniciales conserva solamente otros 10 disponibles.

Si posteriormente protagoniza un accidente, se escapa sin cumplir las obligaciones legales y recibe una sanción firme que contempla la quita de otros 10 puntos, su licencia llegará a cero y quedará alcanzada por la inhabilitación prevista en el sistema de scoring.

Esto significa que la consecuencia se produce cuando el descuento se aplica y el conductor pierde la totalidad de los puntos disponibles.

Cuántos días pueden inhabilitar la licencia de conducir por llegar a cero puntos

El sistema nacional de scoring establece distintos períodos de inhabilitación según la cantidad de veces que un conductor haya perdido la totalidad de sus puntos.

Los plazos previstos son:

Primera vez: 60 días de inhabilitación.

Segunda vez: 120 días de inhabilitación.

Tercera vez: 180 días de inhabilitación.

Cuarta vez y siguientes: el período se duplica sucesivamente.

Además, para recuperar la habilitación, los conductores deben cumplir el período correspondiente y realizar los cursos de seguridad vial exigidos por el régimen.

Una vez cumplida la inhabilitación, el conductor recupera los 20 puntos iniciales de su licencia, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.

¿Pueden retener al conductor que se escape después de un accidente?

Además de las sanciones económicas y la quita de puntos, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla otra medida preventiva para quienes abandonen el lugar de un siniestro.

El artículo 72, inciso a), punto 2, establece que las autoridades pueden retener preventivamente al conductor que se fugue después de participar en un accidente de tránsito.

Esta medida tiene un límite máximo de 12 horas y busca garantizar que se realicen las actuaciones policiales correspondientes.

Es importante diferenciar esta disposición de la inhabilitación por scoring: la retención preventiva recae sobre el conductor, mientras que la inhabilitación se produce cuando se alcanza el puntaje mínimo previsto por el sistema o cuando existe otra sanción que legalmente la justifique.