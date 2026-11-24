El trámite de la licencia de conducir tendrá un cambio en el sistema de pago. A partir de la Disposición 351/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los conductores podrán abonar por separado el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) y las multas de tránsito firmes que figuren a su nombre.

La medida, publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre, establece una nueva modalidad de Boleta de Pago Electrónica que permite separar ambos conceptos. De esta manera, las infracciones ya no quedan unificadas con el importe del certificado nacional en un mismo comprobante.

Renovación de la licencia de conducir: qué cambia con el pago del CENAT

La Disposición 351/2026 aprobó un nuevo modelo de Boleta de Pago Electrónica (BoPE) para diferenciar el importe correspondiente al CENAT de las infracciones de tránsito firmes informadas.

Hasta ahora, ambos conceptos podían aparecer en una misma boleta, lo que generaba que las deudas por multas se vincularan con el pago necesario para iniciar la renovación de la licencia de conducir.

Con el nuevo esquema, el conductor podrá pagar el arancel de emisión del CENAT de manera independiente y contar con su comprobante sin tener que cancelar, en esa misma operación, las infracciones que figuren a su nombre.

El artículo 1° de la disposición establece la implementación de una boleta desdoblada como instrumento de pago diferenciado para ambos conceptos. Además, el artículo 5° instruye a la Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito a coordinar su instrumentación con las distintas jurisdicciones que emiten la Licencia Nacional de Conducir.

Licencia de conducir: el nuevo sistema permite pagar el CENAT por separado de las multas de tránsito firmes. Fuente: ChatGPT

¿Se puede renovar la licencia de conducir con multas pendientes?

La nueva disposición no elimina las multas de tránsito. Las infracciones firmes continúan vigentes y pueden ser reclamadas por la jurisdicción que las emitió.

Lo que cambia es el mecanismo de pago: el sistema nacional permite separar el arancel del CENAT de los importes correspondientes a las multas. Por lo tanto, ya no es necesario abonar ambos conceptos en una misma boleta.

Sin embargo, esto no implica que todas las jurisdicciones estén obligadas a permitir la renovación del registro sin libre deuda.

¿Qué es el CENAT?

El Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) es un documento oficial obligatorio en Argentina para realizar trámites relacionados con la licencia de conducir.