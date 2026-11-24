La sanción establecida para quienes infrinjan la fracción III es de 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de un punto de penalización en la licencia para conducir.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece una restricción específica para el uso de la bocina o claxon. El artículo 7, fracción III, señala que los conductores deben abstenerse de utilizarla para un fin diferente al de evitar un hecho de tránsito, especialmente cuando existe congestión vehicular.

El texto también contempla una sanción económica y un punto de penalización en la licencia para conducir cuando se incumple esta disposición.

Qué dice el artículo 7 sobre tocar la bocina en el tráfico

El artículo 7, fracción III, del Reglamento de Tránsito de la CDMX prohíbe utilizar la bocina para una finalidad distinta de evitar un hecho de tránsito, con una mención expresa a las situaciones de congestión vehicular. La misma fracción también contempla la prohibición de provocar ruido excesivo con el motor.

Por lo tanto, el uso del claxon para apurar a otro conductor, mostrar impaciencia o reclamar durante un embotellamiento puede quedar comprendido en la conducta que sanciona el reglamento cuando no tenga como finalidad evitar un hecho de tránsito.

El artículo 7, fracción III, señala que los conductores deben abstenerse de utilizarla para un fin diferente al de evitar un hecho de tránsito. Fuente: Imagen ilustrativa hecha con ChatGPT

El artículo 7 establece que los conductores y pasajeros deben contribuir a generar un ambiente de sana convivencia entre los usuarios de la vía.

Cuánto cuesta la multa por usar el claxon de forma indebida

La sanción establecida para quienes infrinjan la fracción III es de 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de un punto de penalización en la licencia para conducir.

Con el valor diario de la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026, de $117.31 según el INEGI, los montos equivalen a:

5 UMA: $586.55.

7 UMA: $821.17.

10 UMA: $1,173.10.

Cuándo se sanciona el uso de la bocina

El artículo 7 solo sanciona el uso del claxon con un fin distinto al de evitar un hecho de tránsito.

En ese sentido, la disposición apunta especialmente al uso de la bocina como forma de presión o reclamo durante la congestión vehicular, mientras que su utilización para prevenir un riesgo en la circulación queda fuera de la conducta sancionada por esta fracción.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México mantiene esta disposición en su texto vigente, cuya última reforma corresponde al 30 de junio de 2026.