La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado permite que quienes tienen 16 o 17 años tramiten un permiso para manejar automóviles o motocicletas, siempre que acrediten los requisitos establecidos.

En Jalisco, las personas menores de edad que quieran conducir no tienen que esperar a cumplir 18 años para solicitar una autorización.

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado permite que quienes tienen 16 o 17 años tramiten un permiso para manejar automóviles o motocicletas, siempre que acrediten los requisitos establecidos.

La autorización contempla la responsabilidad expresa de la madre, el padre o los tutores por las infracciones y la presentación de un seguro que garantice la cobertura de daños a terceros.

¿Qué requisitos deben cumplir los menores para obtener un permiso de conducir en Jalisco?

El artículo 186 de la ley establece que las personas mayores de 16 y menores de 18 años pueden solicitar el permiso para conducir automóviles o motocicletas. Para hacerlo, deben cumplir los r equisitos generales previstos en el artículo 181 , además de las condiciones específicas para adolescentes.

Esto significa que deben:

acreditar su aptitud física y mental

aprobar los exámenes correspondientes

presentar la documentación necesaria

cubrir los derechos del trámite.

La autorización no se concede únicamente por tener la edad permitida: es necesario cumplir con todas las exigencias legales.

La normativa de Jalisco permite que adolescentes de 16 y 17 años soliciten un permiso para conducir si acreditan los requisitos generales y cuentan con el respaldo de su madre, padre o tutor. Fuente: ChatGPT

¿Qué deben presentar los padres o tutores para autorizar el permiso?

La ley establece dos condiciones adicionales que involucran directamente a la familia. En primer lugar, la madre, el padre o los tutores deben asumir expresamente la responsabilidad solidaria y mancomunada por las infracciones que cometa el menor a la normativa de movilidad y su reglamento.

En segundo lugar, se debe presentar una constancia o póliza de seguro a favor del propietario del vehículo o del menor, que garantice el pago de los daños y perjuicios ocasionados a terceros durante la vigencia del permiso.

De acuerdo con los artículos 181, 185 y 186, los requisitos principales son:

Edad: tener más de 16 y menos de 18 años.

Aptitud: demostrar condiciones físicas y mentales para conducir.

Exámenes: aprobar la prueba de manejo y el examen sobre las disposiciones reglamentarias de movilidad y transporte.

Identificación: acreditar identidad y domicilio, informar el tipo de sangre y manifestar si se padece alguna alergia farmacológica.

Pago: cubrir los derechos correspondientes al trámite.

Responsabilidad familiar: contar con el compromiso expreso de la madre, el padre o los tutores por las infracciones que se cometan.

Seguro: presentar una constancia o póliza que garantice la cobertura de daños a terceros.