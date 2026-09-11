Ley de Sucesiones en Colombia: cómo funciona el plazo de 10 años para reclamar herencias.

En Colombia, las herencias con menores de edad tienen reglas especiales para proteger los bienes que les corresponden. La administración puede quedar a cargo de sus padres o representantes legales, pero existen límites para vender, hipotecar o disponer de ciertos activos.

La normativa también contempla un plazo de 10 años para ejercer el derecho de petición de herencia. Este término no funciona como una prohibición general para usar todos los bienes heredados. Su aplicación depende de la acción legal que se ejerza y de las circunstancias de cada sucesión.

Qué dice la ley sobre las herencias de menores

Cuando uno de los herederos es menor de 18 años, no puede administrar por sí mismo los bienes que recibe. La representación corresponde, en principio, a sus padres que ejercen la patria potestad. Si no pueden hacerlo, puede intervenir un tutor o un curador, según el caso.

El Código Civil colombiano establece que los padres pueden administrar ciertos bienes de sus hijos, incluidos los recibidos por herencia. Sin embargo, esa administración debe realizarse en beneficio del menor y no permite disponer libremente de todo el patrimonio.

La ley también contempla que un testador o donante pueda imponer condiciones sobre quién administra los bienes. En esos casos, la administración y el usufructo pueden quedar sometidos a reglas específicas fijadas en el testamento o en el acto de donación.

La protección alcanza a inmuebles, dinero, acciones, vehículos y otros bienes que hagan parte de la herencia. El representante debe conservarlos y administrarlos de manera responsable, sin confundirlos con su propio patrimonio.

Cómo funciona el plazo de 10 años para reclamar una herencia

El artículo 1326 del Código Civil señala que el derecho de petición de herencia expira en 10 años. Esta acción permite que una persona que considera tener derecho a una herencia reclame judicialmente los bienes frente a quien los posee como heredero.

El plazo no significa que todos los bienes queden automáticamente bloqueados durante 10 años ni que los menores deban esperar ese tiempo para recibirlos. Se trata de un término relacionado con la posibilidad de reclamar judicialmente una herencia.

La situación de los menores requiere un análisis especial. Mientras no alcancen la mayoría de edad, deben actuar por medio de sus representantes legales. Además, la protección de sus derechos puede incidir en el cómputo y en la forma en que se desarrolla el proceso sucesorio.

Por eso, si una persona menor de edad aparece como heredera, la familia debe informar su existencia en la sucesión y acreditar el vínculo correspondiente. La omisión puede afectar la distribución de los bienes y generar conflictos entre los interesados.

Ley de Sucesiones en Colombia: cómo funciona el plazo de 10 años para reclamar herencias. ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

¿Cuándo se necesita autorización para vender una herencia?

Los padres no pueden vender ni hipotecar libremente los bienes inmuebles que pertenecen a sus hijos menores. El artículo 303 del Código Civil exige una autorización judicial, que debe concederse después de analizar las razones de la operación.

Esto significa que la venta de una casa, un apartamento o un terreno heredado por un menor requiere la intervención de un juez. La solicitud debe explicar por qué la operación es necesaria y cómo se protegerá el dinero o el patrimonio del niño, niña o adolescente.

El juez puede valorar si la venta responde a una necesidad real, como cubrir gastos de salud, educación o manutención. También puede revisar el precio, las condiciones del negocio y el destino de los recursos obtenidos.

Los representantes tampoco pueden utilizar los bienes del menor para resolver deudas personales o gastos que no estén relacionados con sus necesidades. La administración de bienes heredados debe respetar el interés superior del menor y las reglas de la patria potestad.

Qué ocurre cuando el heredero cumple 18 años

Al cumplir la mayoría de edad, el heredero adquiere capacidad para administrar directamente sus bienes, aunque las operaciones realizadas antes de ese momento deben haber respetado las autorizaciones y controles exigidos por la ley.

Si durante la minoría de edad los padres administraron un inmueble o recibieron ingresos por su arrendamiento, deben responder por la gestión realizada. La administración no convierte esos bienes en propiedad de los padres.

El patrimonio heredado continúa perteneciendo al hijo. Los padres pueden ejercer las facultades que la ley les reconoce, pero deben conservar los bienes, rendir cuentas cuando corresponda y evitar cualquier actuación que perjudique al heredero.

Cuando existe un conflicto de intereses entre el menor y sus padres, puede ser necesaria la designación de un representante especial. Esa medida busca que las decisiones sobre la herencia se tomen sin que el adulto actúe al mismo tiempo en beneficio propio.