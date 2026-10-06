El Código Civil establece un orden estricto de herederos cuando no existe testamento.

Cuando fallece un familiar, una de las primeras dudas que surge es qué pasa con su patrimonio y quién tiene derecho a recibirlo. La respuesta depende, en gran medida, de si la persona dejó o no testamento, ya que cada escenario sigue reglas distintas establecidas por el Código Civil.

Según explica Finect, plataforma española de información y asesoramiento financiero, el testamento permite distribuir la herencia conforme a las prioridades del fallecido, aunque siempre dentro de los límites que marca la ley.

Cuando no existe este documento, es el Estado el que se encarga de la adjudicación y de determinar cómo se reparten el dinero y el resto de los bienes.

El Código Civil establece un orden estricto de herederos cuando no existe testamento. Freepik

Herencia sin testamento: cómo se reparte según la ley

Cuando no hay testamento, desaparece el tercio de libre disposición que sí existe cuando el fallecido deja sus últimas voluntades por escrito, y que le permitía destinar esa porción a cualquier persona, sea o no familiar, aunque quien la recibiera sin vínculo de parentesco debía pagar más impuestos por la herencia.

En ese caso, el Código Civil aplica directamente el derecho común, que establece un orden estricto de sucesión entre los posibles herederos:

Hijos y nietos: heredan en primer lugar si el padre falleció.

Padres y abuelos: solo si no hay descendientes.

Cónyuge viudo: obtiene el usufructo de una parte de la herencia y solo hereda la propiedad si no existen herederos de los dos grupos anteriores.

Hermanos y sobrinos: heredan si no hay herederos en los grupos previos, siendo los hermanos los directos y los sobrinos quienes ocupan su lugar si estos también fallecieron.

Tíos y primos: en último lugar, solo si no existe ningún otro heredero.

El Estado: recibe la herencia si no aparece ningún heredero.

El reparto de la herencia entre cónyuge e hijos

Cuando hay testamento, los hijos reciben dos tercios de la herencia en propiedad, mientras que una parte queda sujeta al usufructo del cónyuge, que puede usarla y disfrutarla hasta su fallecimiento sin ser el propietario. Es el caso típico de la vivienda familiar, donde la nuda propiedad pasa a los hijos y el usufructo, al cónyuge.

En términos concretos, el 66,6% de la herencia queda para los descendientes en propiedad, con un 33,3% de usufructo para el viudo o viuda, que además puede conmutarse por la propiedad de algunos bienes.

Sin testamento, el reparto es similar, pero desaparece el tercio de libre disposición, que pasa directamente a los herederos legítimos.

Qué pasa en un matrimonio sin hijos

Cuando no hay hijos, muchos asumen que todo el patrimonio queda para el cónyuge, pero esto no es así. Si el fallecido tenía padres con vida, estos son considerados herederos legítimos, y la ley le otorga al cónyuge la mitad de la herencia solo en usufructo, no en propiedad.

La situación cambia si no hay descendientes ni ascendientes. En ese caso, el cónyuge hereda todo.

El Código Civil establece un orden estricto de herederos cuando no existe testamento. Magnific

El problema aparece después, cuando ese cónyuge también fallece sin hijos. En ese caso, la herencia pasa a sus propios hermanos y sobrinos, dejando afuera a los sobrinos de la otra parte de la pareja, salvo que exista un testamento que los incluya.

Los conflictos más habituales entre hermanos

Cuando el testamento es claro, la división de bienes entre hermanos no suele generar inconvenientes. Los problemas aparecen cuando no hay testamento o cuando los herederos no logran ponerse de acuerdo.

Uno de los conflictos más frecuentes ocurre cuando un heredero ni acepta ni renuncia a la herencia, lo que paraliza las gestiones del resto. El artículo 1005 del Código Civil permite que los demás hermanos acudan a un notario para que este le otorgue un plazo de 30 días: puede aceptarla de forma pura, a beneficio de inventario o repudiarla, y si no responde, se entiende que la acepta.

El otro problema habitual surge en la partición, cuando algún heredero se opone al reparto propuesto. En esos casos, es posible repartir la herencia sin que estén presentes todos, siempre que quienes participen representen más del 50%, y la vía para resolverlo es acudir a un notario que designe a un contador-partidor.