La frase atribuida a Juan Manuel de Rosas volvió a circular como una de las expresiones más contundentes vinculadas con el pensamiento político argentino del siglo XIX. La cita plantea una mirada crítica sobre el poder y sobre la actitud de la sociedad frente a quienes ejercen el gobierno.

Juan Manuel de Rosas fue una de las figuras políticas más importantes y controvertidas de la historia de Argentina.

Gobernó la provincia de Buenos Aires en dos períodos y tuvo una influencia decisiva en la organización política del país durante buena parte del siglo XIX.

Juan Manuel de Rosas y la frase sobre la “cobardía de los argentinos”: quién la dijo realmente

¿Qué significa la frase de Juan Manuel de Rosas?

La expresión “Quien gobierna podrá contar siempre con la cobardía de los argentinos” puede interpretarse como una crítica a la falta de reacción de la sociedad hacia el poder político.

La idea apunta a que quienes gobiernan pueden sostener su autoridad cuando encuentran una ciudadanía que no cuestiona, enfrenta o resiste sus decisiones.

En ese sentido, la frase adquiere una lectura que trasciende el contexto histórico en el que fue pronunciada y puede ser utilizada para reflexionar sobre la relación entre gobernantes y gobernados.

¿Quién fue Juan Manuel de Rosas?

Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires en 1793 y murió en el exilio, en Southampton, Inglaterra, en 1877. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y una de las figuras centrales de la política argentina durante las décadas posteriores a la independencia.

Su figura genera interpretaciones contrapuestas: para algunos sectores fue un defensor de la soberanía y del orden político; para otros, un gobernante autoritario que concentró poder y persiguió a sus adversarios.

¿Fue realmente Juan Manuel de Rosas quien dijo la frase?

No, no hay evidencia histórica de que Juan Manuel de Rosas haya dicho esa frase.

La expresión “Quien gobierne podrá contar, siempre, con la cobardía incondicional de los argentinos” pertenece a El farmer, una novela publicada en 1996 por Andrés Rivera, quien construye allí un Juan Mnauel de Rosas ficcional durante su exilio en Southampton.

La frase fue puesta en boca del personaje y, con el tiempo, comenzó a circular en redes sociales y sitios de citas como si se tratara de una declaración histórica.