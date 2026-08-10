Un pequeño pueblo de España lanzó una propuesta para atraer nuevos habitantes y combatir la despoblación: ofrece una vivienda gratis y un empleo a la familia que decida instalarse de manera estable en la localidad.

El lugar tiene poco más de 40 habitantes y busca convertir a nuevos residentes en parte permanente de su comunidad.

Se trata de Arenillas, un municipio de la provincia de Soria, en Castilla y León, que forma parte de la denominada España Vaciada.

La propuesta despertó un fuerte interés. Para abril, ya habían recibido 8.000 solicitudes de personas interesadas en comenzar una nueva vida allí.

Casa gratis y empleo: qué ofrece Arenillas a quienes quieran mudarse

El Ayuntamiento de Arenillas y la Asociación Cultural del municipio consiguieron rehabilitar siete viviendas durante los últimos años. Una de ellas es la que se ofrece gratuitamente a la familia que finalmente sea seleccionada para instalarse en el pueblo.

Pero la propuesta no se limita al alojamiento. También incluye un puesto de trabajo como albañil, relacionado con el mantenimiento y la rehabilitación de los inmuebles municipales.

La idea es cubrir una necesidad concreta del pueblo y, al mismo tiempo, garantizar una fuente de ingresos para la persona que decida mudarse.

De esta manera, Arenillas busca resolver dos de sus principales desafíos: recuperar viviendas y sumar habitantes permanentes.

Además, existe la posibilidad de hacerse cargo de la gestión del bar social, aunque esta actividad no constituye un requisito obligatorio para acceder a la propuesta.

Casa gratis y trabajo en España: el pueblo de 40 habitantes que busca familias para mudarse Ayuntamiento de Arenillas

El requisito clave para conseguir la vivienda gratuita

El principal objetivo de la iniciativa es que los nuevos residentes se instalen de manera estable en Arenillas. No se trata de una propuesta pensada para pasar una temporada, sino de una oportunidad destinada a quienes realmente quieran comenzar una nueva vida en el medio rural.

Uno de los atractivos para las familias con hijos es el transporte escolar gratuito hasta Berlanga de Duero, localidad situada a unos 20 kilómetros de Arenillas .

El servicio es proporcionado por la Junta de Castilla y León y permite conectar las pequeñas localidades y pedanías con el núcleo educativo de referencia.

Esto facilita que una familia pueda instalarse en Arenillas sin tener que afrontar diariamente por su cuenta el traslado de los niños al colegio.

Un pueblo de 40 habitantes que en verano llega a recibir a 300 personas

Arenillas apenas supera los 40 habitantes durante buena parte del año, pero su población cambia considerablemente durante los meses de verano.

En agosto, especialmente durante las fiestas populares, el municipio puede llegar a reunir alrededor de 300 personas. Esta diferencia refleja uno de los principales desafíos de los pueblos pequeños: existe una comunidad que regresa y participa durante determinadas épocas, pero faltan vecinos que permanezcan allí durante todo el año.

Arenillas lleva décadas desarrollando iniciativas para evitar la pérdida de población y se convirtió en uno de los pocos municipios de Soria que logró mantener relativamente estable su número de habitantes.