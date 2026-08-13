El clima cambiará de manera marcada en buena parte de la Argentina luego de las jornadas dominadas por el frío intenso y las altas presiones. El avance de aire más templado y húmedo favorecerá un incremento de la nubosidad y el regreso de lluvias y tormentas en diferentes provincias.

Al mismo tiempo, las bajas presiones que avanzan desde el Pacífico comenzarán a ingresar al territorio nacional en distintos pulsos. Este patrón podría sostener períodos de inestabilidad durante los próximos días en la zona del litoral.

¿Cómo será la tormenta de este fin de semana?

Este fenómeno meteorológico responde al desarrollo de un proceso de ciclogénesis, es decir, la formación y profundización de un sistema de baja presión sobre el centro y noreste del país.

La interacción entre una masa de aire cálido y húmedo proveniente del norte con el ingreso de un frente frío desde el sur genera una masa atmosférica altamente inestable. Este fenómeno propicia la gestación de tormentas severas y continuas.

El rasgo distintivo de este temporal es que será persistente e intenso durante al menos 72 horas. Al quedar estacionario el sistema, las precipitaciones se desarrollan en forma de celdas repetitivas de tormentas.

Llegó una fuerte tormenta: estas son las provincias que podrían verse más afectadas ChatGPT

Esto desencadena lluvias torrenciales acompañadas por una importante actividad eléctrica, ráfagas de viento sostenidas del sector sur/sudeste que pueden superar los 60 a 70 km/h y, de forma puntual, la caída de granizo.

El riesgo de una tormenta extendida

Las consecuencias principales se concentran en la acumulación masiva de agua, con registros estimados entre los 70 mm y 150 mm (pudiendo superar los 200 mm en sectores críticos).

Esta concentración en lapsos reducidos satura rápidamente los sistemas de drenaje urbano y cuencas naturales, elevando el riesgo de anegamientos, inundaciones de calles y complicaciones severas en la visibilidad e hidroplaneo en rutas.

¿Dónde habrá tormentas este fin de semana?

El organismo climático advirtió que estas serán las Provincias y localidades afectadas por el temporal:

Santa Fe:

Capital y Gran Santa Fe Rosario Santo Tomé Reconquista y Vera Rafaela y Esperanza Venado Tuerto San Javier, Coronda y Villa Constitución

Corrientes:

Corrientes Capital Goya y Esquina Paso de los Libres y Monte Caseros Mercedes y Curuzú Cuatiá Bella Vista, Ituzaingó y Santo Tomé

Entre Ríos:

Paraná y la franja occidental Concordia, Gualeguaychú y Gualeguay La Paz, Villaguay y Federación

Buenos Aires y AMBA:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Conurbano Bonaerense La Plata y zona capital Sectores del centro y costa atlántica bonaerense (Mar del Plata, Pinamar, Tandil)

Misiones:

Posadas Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú



Cómo continuará el clima en Buenos Aires

El frío volvió a hacerse sentir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y durante los próximos días las condiciones permanecerán inestables.