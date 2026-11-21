El aceite virgen extra admite una acidez libre máxima de 0,8 gramos por cada 100 gramos y el virgen, de 2 gramos

El aceite de oliva virgen y el virgen extra pertenecen a la misma familia: se obtienen directamente de las aceitunas mediante procedimientos mecánicos o físicos, sin refinado. La diferencia está en los requisitos químicos y sensoriales que debe cumplir cada categoría.

Según la norma comercial del Consejo Oleícola Internacional, el virgen extra admite una acidez libre máxima de 0,8 gramos por cada 100 gramos y el virgen, de 2 gramos. El virgen extra es la categoría de mayor calidad y supera controles más exigentes.

Qué significa la acidez del aceite

La acidez libre es un parámetro químico para clasificar el aceite, no una medida del sabor: un virgen extra no sabe necesariamente menos ácido ni más suave. Además, la categoría no se define solo por la acidez, porque el aceite también debe cumplir parámetros sensoriales. El virgen puede tener características que impiden clasificarlo como extra.

¿El virgen extra sirve para cocinar?

La respuesta es sí. El Consejo Oleícola Internacional señala que el aceite de oliva es adecuado para cocinar y que el virgen es apto para todos los usos culinarios. Su alto contenido de ácido oleico y sus antioxidantes naturales le dan estabilidad frente al calor: su punto de humo ronda los 210 °C, por encima de los 180 °C que se recomiendan para freír.

Para freír, el organismo aconseja no mezclarlo con otras grasas o aceites vegetales y no reutilizarlo más de cuatro o cinco veces.

El Consejo Oleícola Internacional señala que el aceite de oliva es adecuado para cocinar y que el virgen es apto para todos los usos culinarios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuál conviene comprar y cómo conservarlo

Si el precio no pesa, el virgen extra es la opción de mayor calidad, sobre todo en crudo, donde se notan más sus aromas frutados, amargos o picantes. Para cocinar también sirve el virgen, así que la elección depende del presupuesto y del uso.

Conviene mirar la etiqueta: el producto que dice solo “aceite de oliva” es una mezcla de aceite refinado y virgen, con acidez máxima de 1 gramo por cada 100 gramos, y no es un virgen extra.

Para conservarlo, hay que protegerlo del calor, el aire, la humedad y, sobre todo, la luz: mantener la botella bien cerrada, en un lugar fresco y sin comprar de más. Más sobre cómo elegir en esta nota sobre los mejores aceites de oliva virgen extra según la OCU.