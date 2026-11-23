Este cartel pertenece al Sistema de Señalización Vial Uniforme y saber reconocerlo a tiempo es fundamental para prevenir choques, anticipar maniobras y evitar sanciones al volante.

La señal preventiva con forma de rombo (un cuadrado apoyado sobre uno de sus vértices) de fondo amarillo con borde y símbolo negros forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme establecido en el Anexo L del Decreto 779/95 (reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449).

A diferencia de las señales reglamentarias que imponen una orden directa, las señales preventivas advierten al conductor sobre riesgos o cambios en la vía para que adapte su conducción con anticipación.

En la nomenclatura del Anexo L, la señal de Encrucijada (P.24) advierte sobre la proximidad de un cruce o bifurcación de caminos (en sus distintas variantes gráficas según la configuración del cruce o empalme, como el cruce en cruz, bifurcación o empalme).

Cumplir con la precaución que indica es fundamental porque las intersecciones concentran maniobras transversales, giros y cruces de vehículos y peatones donde un error de cálculo o una velocidad inadecuada pueden derivar en choques laterales o frontales.

Qué significa, dónde se encuentra y cómo actuar al cruzarla

La señal preventiva de encrucijada indica que se aproxima un cruce o intersección de vías, por lo que el conductor debe estar atento a la circulación transversal y a las condiciones de visibilidad del entorno.

Suele colocarse antes de la intersección o encrucijada, tanto en zonas urbanas como rurales o rutas, en puntos visibles con suficiente antelación para que el conductor pueda tomar las precauciones necesarias antes de llegar al cruce.

Al acercarse a la encrucijada, corresponde reducir la velocidad a un nivel precautorio, mantener el pleno dominio del vehículo, observar ambos lados y revisar si existen señales de prioridad o semáforos en el cruce .

La señal preventiva de encrucijada indica que se aproxima un cruce o intersección de vías.

En encrucijadas, la Ley 24.449 prohíbe cambiar de carril o fila, adelantarse, detenerse indebidamente y avanzar sobre la bocacalle si del otro lado no hay espacio suficiente para no obstruir el tránsito.

Qué multas y sanciones pueden aplicarse por no respetar las reglas en encrucijadas

El Anexo L del Decreto 779/95 establece que el significado de la señalización se presume conocido por todos los usuarios de la vía pública y que las disposiciones de tránsito son obligatorias.

Si bien una señal preventiva advierte sobre el cruce y no fija por sí sola un monto único de multa , infringir las normas de circulación y prioridad en una encrucijada conlleva sanciones previstas en la reglamentación de la Ley 24.449 y en las normativas locales.

En el régimen nacional, las multas se expresan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor en pesos se vincula con el precio de la nafta de mayor octanaje.

A modo de referencia reglamentaria, no respetar la prioridad de paso a quien cruza desde la derecha (salvo señalización en contrario), no advertir un giro con la señal luminosa correspondiente (de 100 a 300 UF) o iniciar el cruce sin espacio suficiente del otro lado de la encrucijada (desde 50 UF) constituyen faltas sancionables, mientras que los montos exactos, procedimientos y eventuales descuentos de puntos o agravantes por reincidencia dependen de la autoridad de tránsito y de la jurisdicción correspondiente.