El viernes 27 de noviembre habrá una jornada no laborable en Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, por la celebración de sus fiestas patronales.

La disposición permitirá que determinados trabajadores tengan un fin de semana largo de tres días, desde el viernes hasta el domingo 29 de noviembre.

La medida fue establecida por el Gobierno bonaerense mediante la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno, que fijó el cronograma de jornadas no laborables y feriados optativos correspondientes a las festividades de los distintos municipios durante noviembre.

Por qué será feriado el viernes 27 de noviembre en Monte Hermoso

La jornada del viernes 27 fue establecida en el marco de la celebración patronal de Monte Hermoso. Se trata de una fecha incluida en el calendario de festividades locales que contempla la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Calendario de noviembre con el viernes 27 marcado. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

La normativa declara días no laborables para el Ministerio de Gobierno, la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las fechas en que se desarrollen las celebraciones de cada municipio durante noviembre.

De esta manera, quienes estén comprendidos en esos sectores podrán contar con el viernes libre y sumarlo al sábado 28 y al domingo 29 , lo que dará lugar a un descanso de tres días consecutivos.

A qué trabajadores alcanza el feriado del 27 de noviembre

La disposición establece diferencias según el sector laboral. En Monte Hermoso, el día no laborable alcanza a los trabajadores del Ministerio de Gobierno, la Administración Pública y el Banco Provincia.

En cambio, para la industria, el comercio y las restantes actividades, la fecha tiene carácter de feriado optativo. Esto significa que cada empleador podrá decidir si otorga o no la jornada libre, por lo que no todos los trabajadores del sector privado tendrán necesariamente el viernes de descanso.