La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitió una alerta por la presencia de Salmonella en un kéfir de cabra de la marca La Pardina y recomendó no consumirlo.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitió una alerta por la presencia de Salmonella en un kéfir de cabra de la marca La Pardina y recomendó no consumirlo. Se trata de la referencia ES2026/659, publicada el 4 de noviembre, según la ficha oficial de la AESAN.

El aviso fue comunicado por las autoridades sanitarias de Aragón a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y procede del autocontrol de la propia empresa, que notificó la incidencia a las autoridades competentes.

Qué lotes están afectados

El producto es el Kéfir de cabra con probióticos de La Pardina, presentado en botella blanca y de conservación refrigerada. La alerta no abarca toda la gama de la marca, sino dos números de lote concretos.

El 62100902 caduca el 14 de noviembre de 2026 y se vendió en botellas de 500 y 1000 mililitros. El 62102102 vence el 25 de noviembre de 2026 y se comercializó en formatos de 250, 500 y 1000 mililitros.

Botellas de kéfir de cabra La Pardina Fuente: AESAN con edición propia

Dónde se vendió y qué recomienda la AESAN

La distribución inicial se hizo en Aragón, aunque la agencia advierte de que no puede descartarse que haya habido redistribuciones a otras comunidades autónomas. Por eso conviene revisar el envase aunque se viva fuera de esa región.

Quienes tengan alguno de estos productos en casa deben abstenerse de consumirlo, una indicación habitual en avisos como el de un embutido retirado de los supermercados por salmonella.

Qué hacer si ya se consumió

Si alguien tomó el kéfir de los lotes señalados y presenta síntomas compatibles con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, la AESAN recomienda acudir a un centro de salud.

La comprobación pasa por la marca, el número de lote y la fecha de caducidad impresos en la botella, porque el aviso no alcanza a otros kéfires de cabra de la misma marca.