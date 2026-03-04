Cada vez más personas adoptan el hábito de lavarse los pies con sal gruesa y jabón neutro. No se trata solo de una rutina para mejorar la higiene de esa zona, sino también tiene efectos exfoliantes. A la hora de hacer una limpieza profunda del cuerpo, la sal gruesa y el jabón neutro son dos productos que pueden ayudar a eliminar olores y bacterias, reducir la sensación de cansancio en los pies, suaviza la piel, ablanda durezas y resecas. Es decir que adquiriendo este hábito los talones se pueden ver más lisos y menos ásperos a bajo costo. Sin embargo, este truco no sustituye ningún tratamiento médico o producto especializado, pero sí es útil para tener los pies frescos, limpios y suaves. El paso a paso para limpiar los pies con sal gruesa y jabón neutro es el siguiente: Cabe destacar que, al finalizar la limpieza, lo ideal es secar bien los pies, ya que se pueden generar hongos en la zona. Esta rutina es ideal para realizar al finalizar el día. Puede ser integrada dos veces por semana, lo cual tendrá efectos inmediatos a la hora de ponerse un calzado y sentir una sensación placentera al caminar durante todo el día.