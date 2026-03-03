El vinagre blanco es uno de los ingredientes más versátiles del hogar y, aunque suele utilizarse para limpiar pisos, cocina o baño, existe un método poco conocido que se volvió muy popular: rociar vinagre sobre el colchón. Este truco, sencillo y accesible, se expandió por su utilidad para desinfectar, neutralización olores, quitar la humedad y prevenir la aparición de pequeñas plagas. El colchón suele acumular olores, polvo y suciedad que no siempre se eliminan con una limpieza básica. Es acá donde aparece el vinagre, un aliado clave que ayuda a mejorar la higiene del dormitorio, prolonga la vida útil del colchón y contribuye a lograr un descanso más profundo y saludable. Uno de los motivos principales para usar vinagre en esta zona es su capacidad para desinfectar y neutralizar olores. Aunque no elimina las manchas por completo, el vinagre ablanda la suciedad y actúa como un neutralizador natural, ideal para ambientes cerrados o con poca ventilación. Además, este método se utiliza como repelente para pequeños insectos. El aroma ácido del vinagre blanco ayuda a ahuyentar plagas que suelen esconderse en los sectores menos visibles. Por eso, pulverizar vinagre sobre el colchón puede ser una alternativa práctica a productos químicos más invasivos. Para aprovechar al máximo sus beneficios, basta con preparar una mezcla simple de vinagre blanco y agua en un pulverizador. Luego, se recomienda rociar sobre el colchón, dejar actuar como mínimo una hora, aspirar o refregar las manchas y dejar secar. Lo ideal es aplicar la mezcla en ambos lados del colchón y esperar a que seque por completo para volverlo a poner en la cama. Mantener el colchón limpio es clave para evitar manchas, ácaros, humedad y desgaste prematuro. Aunque durante mucho tiempo se creyó que no debía tocarse, la realidad es que requiere cuidados periódicos. Con hábitos simples, como ventilarlo todos los días durante 15 a 20 minutos y cambiar las sábanas una vez por semana, es posible prolongar su vida útil, mejorar la higiene del dormitorio y dormir mucho mejor. En cuanto a la frecuencia de limpieza, se recomienda aspirar el colchón cada 7 o 15 días para retirar polvo y partículas que favorecen la aparición de ácaros. Además, es importante lavar el protector del colchón cada 15 días o una vez al mes, ya que actúa como primera barrera contra la suciedad.