Muchos chefs alrededor del mundo recomiendan ponerle vinagre para hervir la papa, sin embargo, pocos saben para qué sirve este truco. La respuesta no está en una sola tarea, sino que este producto logrará que el tubérculo tenga múltiples beneficios durante su cocción y el cocinero tendrá una presentación más profesional de su plato. Este truco de cocina al alcance de todos se basa en la pectina, una sustancia de la papa que se debilita con el agua. Sin embargo, un medio ácido como el vinagre o limón funciona como cemento intercelular cuando hierve la papa y permite que se cocine por dentro sin que la capa exterior se desarme o se deformen sus bordes. El cocinero se evitará que le quede un puré. La proporción recomendada es ponerle una cucharada de vinagre cada litro de agua. Ahora, su secreto más grande es el momento en que el agua rompe en hervor. Justo en ese instante se debe verter el ácido junto con las papas. Cabe señalar que este método no altera el sabor de la papa y garantizará una textura profesional que marcará la diferencia. Este pequeño truco culinario sirve para los que buscan cómo hacer papas perfectas para ensalada. Puede servir para una ensalada rusa, una ensalada de papa con huevo o papa con perejil y mayonesa. También para cuando se quiere disfrutar de una simple papa hervida como guarnición de un asado o para hacer papa dorada en el horno, lo que generará una costra más crocante. El cocinero podrá presumir de la apariencia de sus platos, de la textura que tendrá la papa, su sabor, apariencia, de su color claro y brillante. En conclusión, utilizar vinagre para hervir papa es un gran hábito culinario para elevar las guarniciones a un nivel más alto sin tener que apelar a búsquedas más complejas.