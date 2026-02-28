El asado se convirtió en un ritual para los argentinos y cada parrillero tiene su secreto para los comensales disfruten del encuentro. Sin embargo, hace unos meses explotó un tip que muchos parrilleros comenzaron a adoptar: frotar un corcho sobre la parrilla antes de cocinar. Si bien suena un tanto raro, el método se volvió tendencia en asadores que aseguran la mejora de experiencia en cuanto a la limpieza de la parrilla con múltiples beneficios. El corcho tiene propiedades que lo convierten en una herramienta práctica justo antes de poner la carne al fuego: El procedimiento es simple y requiere solo un corcho y una pinza: La explicación técnica está en la porosidad del corcho, que permite: absorber grasa, arrastrar suciedad sin desintegrarse y soportar calor moderado sin romperse. Esta combinación lo vuelve una opción práctica, económica y sorprendentemente eficaz. El truco de frotar un corcho natural por la parrilla se convirtió en uno de los secretos favoritos de los asadores argentinos. Si buscás un método rápido para dejar tu parrilla a punto antes del asado, este ritual con corcho es una alternativa que vale la pena probar.