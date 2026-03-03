La antigua filosofía oriental del Feng Shui busca favorecer la energía positiva y el bienestar a través de la armonización de los espacios. El dormitorio ocupa un rol preponderante porque es el espacio donde la persona descansa y la distribución de elementos puede significar un buen descanso, o no. En este sentido, poner un libro en la mesita de luz puede hacer la diferencia. El Feng Shui es determinando con el dormitorio: debe ser un espacio de calma, reparación y silencio mental. Entonces, cualquier elemento tiene un valor simbólico y energético antes de dormir. En este marco, dejar un libro sobre la mesa de luz tiene un significado muy profundo para esta filosofía, ya que tiene buenas energías. Sin embargo, puede generarse un efecto contraproducente si se apilan varios libros en la mesita de luz. En este caso puede interferir con el sueño profundo. Además, se recomienda no tener cerca de la cama libros que activen la mente como, por ejemplo, de trabajo, estudio o temas intensos. Es importante remarcar que el dormitorio no funciona como una extensión de una oficina, sala de estudio o biblioteca. Las recomendaciones a la hora de armar la mesita de luz: De ninguna manera se debe dejar debajo de la cama. El Feng Shui es una antigua filosofía china que busca crear armonía entre las personas y los espacios que habitan. Su nombre significa literalmente “viento y agua”, dos fuerzas naturales asociadas al flujo de energía. El Feng Shui utiliza principios que influyen en la forma de organizar los espacios. Algunos ejemplos típicos: